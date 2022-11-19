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أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري، جاني إنفانتينو، السبت، دعمه لمجتمع الميم والعمال المهاجرين، في مستهل مؤتمره الصحفي عشية انطلاق مونديال قطر 2022.وتوجه إنفانتينو إلى وسائل الاعلام قائلا: "اليوم أشعر أني قطري، اليوم أشعر بأني عربي، أشعر بأني أفريقي، بأني مثلي، أشعر بأني من أصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر".وأضاف أن "هذا الأمر يعود بي إلى قصتي الشخصية، أنا ابن عامل مهاجر (من أصل إيطالي)، وأعرف جيدا ما يعني التمييز، والتنمر عندما تكون أجنبيا".وتابع: "عندما كنت طفلا (في سويسرا)، تم التنمر علي لأن وجهي كان مليئا بالنمش، لأني كنت إيطالياً ولا أتحدث الألمانية بطلاقة".وقال: "كان والداي يعملان بجدية في ظروف صعبة ليس في قطر لكن في سويسرا، أتذكر جيدا وأنا هنا لا أتحدث عن التمييز في جنوب أفريقيا، أتذكر عندما كنت طفلا عندما كيف كان يتم التعامل مع المهاجرين، ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه الدولة أو تلك".ووصف الانتقادات المتعلقة بكأس العالم بـ"الدروس الأخلاقية" التي تنم عن "النفاق" عشية انطلاق كأس العالم في قطر التي تتعرض لحملة انتقادات واسعة منذ ان اختيرت لتنظيم أكبر حدث كروي للمرة الأولى في العالم العربي.وقال إنفانتينو: "أنا هنا ليس لإعطائكم دروسا في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلا على الإطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق".وأضاف: "بالنسبة إلينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 آلاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 آلاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروسا للآخرين. هذه الدروس الأخلاقية تنم عن النفاق".وتواجه قطر منذ 12 عاماً عندما حصلت على حق استضافة جدلي، حملة انتقادات شرسة لسجلها في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع العمال المهاجرين ومجتمع الميم.لكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم هي عرضة "للعنصرية" و"المعايير المزدوجة". وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.وتنطلق منافسات كأس العالم، الأحد، بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الاولى على استاد البيت بمدينة الخور.إلى ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون تناول الجعة، بعد حظر بيعها في محيط الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر.وقال إنفانتينو: "اعتقد شخصياً بأنك إذا لم تشرب الجعة على مدى 3 ساعات بإمكانك أن تعيش. الأمر سيان في فرنسا، إسبانيا وإسكتلندا".وكان فيفا أعلن، الجمعة، بشكل مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين.