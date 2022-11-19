Advertisement

رياضة

لأجل "أسادو".. راقصو التانغو تخلوا عن "فندق فخم" في قطر

Lebanon 24
19-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1012292-638044662947195983.png
Doc-P-1012292-638044662947195983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخلى ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين عن الرفاهية في فندق من خمس نجوم في العاصمة القطرية الدوحة، وانتقلوا إلى جامعة طلاب، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بحفلات شواء اللحم البقري التقليدية.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى الدوحة في الساعات الأولى من صباح الخميس، مضيفة "ولكن على عكس منافسيهم الذين يقيمون في أفخم الفنادق، توجه الأرجنتينيون مباشرة إلى قاعات الطلاب في جامعة قطر، بعدما جرى تجديدها لتعادل الفنادق المصنفة".
Advertisement

وتابعت: "تم اتخاذ القرار المفاجئ بعد أن وجد مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني أن الحرم الجامعي الواسع سيسمح لهم بتنظيم حفلات الشواء التقليدية والشهيرة في الأرجنتين".

وقالت تقارير إعلامية إن هذه الوليمة، التي تعرف في الأرجنتين بـ"أسادو"، تشمل أكثر من 360 كيلوغرام من شرائح اللحم من نوع "vacio"، وما يقرب من 140 كيلوغرام من أضلاع اللحم البقري السميك المسمى بـ"tira de asado".

ونشر حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، على حسابه في إنستغرام، صورة من قلب الحرم الجامعي.
 
وجرى تشييد منطقة خاصة بالشواء وسط الجامعة، مما سيسمح لميسي ورفاقه بالاستمتاع بمجموعة متنوعة من شرائح اللحم والنقانق، والتي سيتم طهيها على الطرقية الأرجنتينية التقليدية.

وكشفت "ديلي ميل" أنه تم نقل الكميات الهائلة من اللحوم من الأرجنتين إلى قطر من أجل المنتخب، الذي يعد من بين أفضل المرشحين للتتويج بالمونديال. كما سيتواجد طاه خاص رفقة المجموعة لضمان تحضير الوجبات بالطريقة الصحيحة.
 
وقال مصدر من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "قمنا بزيارة الحرم الجامعي عدة مرات واخترناه لأنه لا يحتوي على مرافق رائعة فحسب، بل لاحتوائه أيضا على مساحة مفتوحة للأسادو".
 
(سكاي نيوز عربية) 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-11-20
23:55 | 2022-11-19
23:50 | 2022-11-19
23:37 | 2022-11-19
23:00 | 2022-11-19
16:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website