5 أرقام قياسية يستحيل تحطيمها في "مونديال قطر"... تعرفوا إليها

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وجدت الأرقام القياسية لكي تتحطم تلك هي المقولة الشهيرة عن الأرقام القياسية التي تتحقق من وقت لآخر في كرة القدم ولكن هناك أرقام سجلت سابقا في كأس العالم يستحيل كسرها في مونديال قطر الذي ينطلق غدا الأحد، فما هي؟لا يمكن إطلاقا في ظل قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالية أن يمثل لاعب منتخبين مختلفين في آن واحد، لكن الصربي ديان ستانكوفيتش تعدى ذلك وشارك في كأس العالم مع 3 منتخبات مختلفة، وهو رقم قياسي من المستحيل تكراره.وخاض ستانكوفيتش مونديال 1998 في فرنسا كلاعب شاب مع منتخب يوغوسلافيا، وبعد تفكك الاتحاد اليوغوسلافي لعب مع منتخب صربيا والجبل الأسود في مونديال ألمانيا 2006، ولاحقا انفصلت دولة الجبل الأسود عن صربيا، ليمثل ستانكوفيتش منتخب صربيا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.يمتلك بيليه أرقاما قياسية عديدة على مستوى كأس العالم، ونذكر هنا رقما من المستحيل كسره في نسخة "قطر 2022"، وهو أنه أكثر لاعب فاز بلقب المونديال بواقع 3 مرات في نسخ أعوام 1958 بالسويد، و1962 في تشيلي، و1970 في المكسيك.ولا يوجد لاعب من الجيل الحالي المشارك في بطولة قطر سبق له أن فاز بكأس العالم أكثر من مرة، وهو ما يعني أن رقم بيليه الذي حققه قبل 52 عاما، سيظل محفوظا إلى إشعار آخر.يمتلك الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، عصام الحضري، رقما قياسيا يستحيل كسره في المونديال القادم، حيث شارك في مونديال "روسيا 2018" وعمره 45 عاما و161 يوما، وأكبر لاعب سيشارك في مونديال قطر هو الحارس المكسيكي تالا فيرا صاحب الـ40 عاما.يعتبر أسطورة الكاميرون روجي ميلا هو أكبر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم نسخة 1994، حيث كان عمره 42 عاما و39 يوما، ولن يتمكن أي لاعب في نسخة مونديال قطر من تحطيم هذا الرقم.يعد الألماني أوتو ريهاجل أكبر مدير فني في تاريخ كأس العالم بعمر 71 عاما و317 يوما عندما قاد اليونان في كأس العالم 2010، ولن يتم كسر هذا الرقم في نسخة مونديال قطر، لأن الهولندي المخضرم لويس فان جال، المدير الفني للطواحين، سيكون أكبر مدرب في قطر بعمر 71 عاما و104 يوم.