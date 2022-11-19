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رياضة
"نوستراداموس الحي" يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر
Lebanon 24
19-11-2022
|
09:19
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قبل يوم من انطلاق مونديال قطر، تنبأ أتوس سالومي والملقب بـ"نوستراداموس الحي"، بالفريقين اللذين سيخوضان نهائي كأس العالم 2022.
وأطلق على سالومي لقب "نوستراداموس الحي"، بعدما تنبأ بالعديد من الأحداث العالمية التي وقعت مؤخرا كتفشي وباء "كوفيد-19" ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
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وفي حديثه لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قال سالومي: "في إحدى حلقات مسلسل (عائلة سيمبسون) التي تعود لعام 2011، يظهر هومر وهو يقرأ مجلة تتضمن كلمات متقاطعة، يحلها بعبارة البرازيل هي البطلة للمرة السادسة في تاريخها".
وأضاف: "لا أعتقد أن البرازيل ستتوج بالبطولة"، متوقعا وصول 5 فرق للأدوار النهائية وهي: الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا.
وعن توقعه لطرفي النهائي في المونديال قال سالومي: "ستجمع المباراة النهائية الأرجنتين وفرنسا".
جدير بالذكر أن المباراة الأولى للأرجنتين ستكون ضد المنتخب السعودي، الثلاثاء القادم، بينما تواجه فرنسا أستراليا في حملتها للدفاع عن لقبها بذات اليوم.
(سكاي نيوز عربية)
رياضة
كأس العالم2022
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