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رياضة

أول تعليق لفرنانديز بعد "اللقاء الفاتر" مع رونالدو

Lebanon 24
19-11-2022 | 16:00
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وجه برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، رسالة للجماهير، بعدما رصده مقطع فيديو في "لقاء فاتر" مع زميله في المنتخب البرتغالي و"الشياطين الحمر"، كريستيانو رونالدو.

والتقى النجمان في غرفة تبديل الملابس، حيث يستعد المنتخب البرتغالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022. وفي الفيديو الذي نشرته شبكة "سي إن إن" على "تويتر"، بدت المصافحة بين فرنانديز ورونالدو "فاترة"، حيث يظهر وكأن برونو تجاهل "الدون" في البداية، قبل أن يصافحه على مضض ويبتعد بسرعة كبيرة.
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وجاء هذا "اللقاء البارد" في أعقاب المقابلة النارية والصادمة لرونالدو مع بيرس مورغان، والتي انتقد فيها مدربه إيرك تين هاغ، الذي استبعده عددا من المرات خلال الموسم الجاري، قائلا: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إن لم تكن لي احتراما، فلن أحترمك". كما اعتبر رونالدو أن إدارة النادي "خانته" بمحاولة إجباره على الرحيل الصيف الماضي.

وتعليقا على الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، قال فرنانديز، في حوار مع "سكاي سبورتس"، إنه لا توجد "مشكلة شخصية بينه وبين رونالدو".
وتابع: "يجب مشاهدة الفيديو الذي كان مرفقا بالصوت، لأن الفيديو الذي انتشر كان بدون صوت ولا يظهر الحقيقة.. الفيديو الأصلي يبيّن أننا كنا نمزح".

وبخصوص المقابلة النارية لرونالدو، أوضح برونو: "لم أشاهدها، وبالتالي لا يمكنني تكوين رأي حولها".

وأضاف: "أنا أركز حاليا على كأس العالم، وسأعود للاهتمام مرة أخرى بالشياطين الحمر بعد نهاية مشاركة البرتغال".
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