رئيس البرازيل: 3 عوامل تدعم فوزنا بالمونديال.. منها كريستيانو

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اعتبر الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، أن الوقت غير مناسب للحكم على اختيار قطر، لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستبدأ غدا الأحد.وقال لولا، في تصريحات من العاصمة البرتغالية لشبونة: "لا أعرف ما هو المعيار لاختيار قطر.. وفي كل الأحوال، لا يعود إلينا الحكم على المعيار.. الاختيار تم وتقرر".وأضاف: "تم استدعاء المنتخبات، وبدأت التدريب.. ما نريده هو أن يلعب اللاعبون بشكل جيد، ليقدموا لنا عرضا.. لنا جميعا".وعلى الصعيد الرياضي، قال الرئيس البرازيلي المنتخب إنه يعتقد "بصدق وبكل تواضع" في فرص بلاده في الفوز بالبطولة.وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا: "بعد عشرين عاما، حان الوقت لتكون البرازيل بطلة العالم مرة أخرى".وبرر صاحب ال77 عاما تطلعاته بقوله: "أولا، لأن بعض الفرق المهمة لم تعد جيدة.. ثانيا، لأن إيطاليا، الحائزة على البطولة 4 مرات، لن تحضر.. ثالثا، لأن كريستيانو رونالدو لم يعد يلعب كما كان منذ 15 عاما" مما جعل كوستا يبتسم.