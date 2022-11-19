22
o
بيروت
24
o
طرابلس
0
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
1
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رئيس البرازيل: 3 عوامل تدعم فوزنا بالمونديال.. منها كريستيانو
Lebanon 24
19-11-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الرئيس البرازيلي المنتخب، لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، أن الوقت غير مناسب للحكم على اختيار قطر، لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستبدأ غدا الأحد.
وقال لولا، في تصريحات من العاصمة البرتغالية لشبونة: "لا أعرف ما هو المعيار لاختيار قطر.. وفي كل الأحوال، لا يعود إلينا الحكم على المعيار.. الاختيار تم وتقرر".
Advertisement
وأضاف: "تم استدعاء المنتخبات، وبدأت التدريب.. ما نريده هو أن يلعب اللاعبون بشكل جيد، ليقدموا لنا عرضا.. لنا جميعا".
وعلى الصعيد الرياضي، قال الرئيس البرازيلي المنتخب إنه يعتقد "بصدق وبكل تواضع" في فرص بلاده في الفوز بالبطولة.
وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا: "بعد عشرين عاما، حان الوقت لتكون البرازيل بطلة العالم مرة أخرى".
وبرر صاحب ال77 عاما تطلعاته بقوله: "أولا، لأن بعض الفرق المهمة لم تعد جيدة.. ثانيا، لأن إيطاليا، الحائزة على البطولة 4 مرات، لن تحضر.. ثالثا، لأن كريستيانو رونالدو لم يعد يلعب كما كان منذ 15 عاما" مما جعل كوستا يبتسم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
Lebanon 24
التاريخ حُسم.. إليكم موعد بدء العمل بالدولار الجُمركي الجديد
15:48 | 2022-11-19
19/11/2022 03:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تنتشر عن صرفِ أموالٍ بالليرة للمواطنين.. هل هي صحيحة؟
Lebanon 24
رسالة تنتشر عن صرفِ أموالٍ بالليرة للمواطنين.. هل هي صحيحة؟
11:08 | 2022-11-19
19/11/2022 11:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ الجميع عن الكهرباء.. هكذا ستُصبح الفاتورة بـ"الدولار"
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ الجميع عن الكهرباء.. هكذا ستُصبح الفاتورة بـ"الدولار"
14:25 | 2022-11-19
19/11/2022 02:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
02:15 | 2022-11-20
20/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:41 | 2022-11-20
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:20 | 2022-11-20
وصول المنتخب القطري إلى استاد البيت استعداداً لبدء مشواره في كأس العالم
08:00 | 2022-11-20
مفاجأة سارة في غرفة نيمار بالدوحة (صورة)
07:13 | 2022-11-20
بالأسماء.. قائمة بأبرز اللاعبين الغائبين عن مونديال قطر بسبب الإصابة
06:00 | 2022-11-20
ساعة الصفر.. قطر أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة
05:00 | 2022-11-20
ماجد عبد الله يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب السعودية قبل المونديال
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
20/11/2022 16:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
20/11/2022 16:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
20/11/2022 16:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact