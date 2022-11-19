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رياضة

قبل يومين من مواجهة السعودية.. ميسي يتدرب وحيدا

Lebanon 24
19-11-2022 | 13:45
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استهل النجم ليونيل ميسي تمارين الأرجنتين بمفرده، السبت، قبل ثلاثة أيام من مواجهة السعودية في افتتاح مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وكان أفضل لاعب في العالم سبع مرات والباحث عن لقبه الأول في المونديال، لم يخض تمارين الجمعة بعد وصول منتخب "البي سيلستي" إلى الدوحة، مكتفياً بالعمل داخل صالة اللياقة البدنية.
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ووصل السبت إلى مقر تدريبات الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، في جامعة قطر، بعد عشر دقائق من زملائه في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

وفيما خاض اللاعبون تمريناً جماعياً، بقي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأسطورة برشلونة الإسباني السابق مع فرد من الجهاز الطبي، وقام بعملية إحماء وتقوية بعيداً تقريباً عن الكرة.

وفي نهاية الدقائق الـ15 المفتوحة للصحافيين، لم يكن البرغوث قد انضم إلى باقي اللاعبين. وقال متحدث باسم المنتخب لفرانس برس إن ميسي "سيلتحق برفاقه في وقت لاحق" وإنه لا يعاني أية مشكلة.

ووقعت الأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم فضلا عن السعودية، بولندا والمكسيك.
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