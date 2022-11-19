بالتفاصيل.. إليكم البرنامج الرسمي لإفتتاح "كأس العالم 2022"

نشر الديوان الأميري القطري برنامج افتتاح بطولة كأس العام للعام 2022 والتي ستنطلق يوم غدٍ الأحد 20 تشرين الثاني الجاري.

ويُحدّد البرنامج ساعة انطلاق البُطولة عبر الحفل الذي سيُقام عند الساعة 17.40 عصراً بحضور الجماهير والرؤساء وولاة العهود والرسميين وغيرهم.

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