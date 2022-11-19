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رياضة

بالتفاصيل.. إليكم البرنامج الرسمي لإفتتاح "كأس العالم 2022"

Lebanon 24
19-11-2022 | 12:31
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نشر الديوان الأميري القطري برنامج افتتاح بطولة كأس العام للعام 2022 والتي ستنطلق يوم غدٍ الأحد 20 تشرين الثاني الجاري.
ويُحدّد البرنامج ساعة انطلاق البُطولة عبر الحفل الذي سيُقام عند الساعة 17.40 عصراً بحضور الجماهير والرؤساء وولاة العهود والرسميين وغيرهم. 
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للإطلاع على البرنامج كاملاً.. إضغط هنا

رياضة

كأس العالم2022

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