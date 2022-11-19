ضربة قوية لمنتخب فرنسا.. إصابة أفضل لاعب بالعالم

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تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية بخروج مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة مصابًا من تدريبات، السبت.واضطر بنزيمة للخروج مبكرًا من المران، وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن طبيعة الإصابة غير معروفة وكذلك مدى خطورتها.ومن المفترض أن يخضع المهاجم لفحوصات طبية في المساء لتشخيص الإصابة، التي أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنها إصابة عضلية.وبذلك تصبح مشاركة حامل الكرة الذهبية في كأس العالم محل شك.ويعد بنزيمة أحد أهم أسلحة فرنسا الهجومية رفقة أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو.