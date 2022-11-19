Advertisement

رياضة

ضربة قوية لمنتخب فرنسا.. إصابة أفضل لاعب بالعالم

Lebanon 24
19-11-2022 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1012390-638044923339742851.jpg
Doc-P-1012390-638044923339742851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية بخروج مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة مصابًا من تدريبات، السبت.

واضطر بنزيمة للخروج مبكرًا من المران، وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن طبيعة الإصابة غير معروفة وكذلك مدى خطورتها.
Advertisement

ومن المفترض أن يخضع المهاجم لفحوصات طبية في المساء لتشخيص الإصابة، التي أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنها إصابة عضلية.

وبذلك تصبح مشاركة حامل الكرة الذهبية في كأس العالم محل شك.

ويعد بنزيمة أحد أهم أسلحة فرنسا الهجومية رفقة أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو.
فيما شارك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد في المران كاملًا، كما خاض التقسيمة ضمن الفريق الاحتياطي، حيث لا تزال ثنائية دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي في الفريق الأساسي حتى الآن.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-11-20
23:55 | 2022-11-19
23:50 | 2022-11-19
23:37 | 2022-11-19
23:00 | 2022-11-19
16:00 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website