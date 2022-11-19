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رياضة
ضربة قوية لمنتخب فرنسا.. إصابة أفضل لاعب بالعالم
Lebanon 24
19-11-2022
|
15:04
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تلقى منتخب فرنسا ضربة قوية بخروج مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة مصابًا من تدريبات، السبت.
واضطر بنزيمة للخروج مبكرًا من المران، وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن طبيعة الإصابة غير معروفة وكذلك مدى خطورتها.
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ومن المفترض أن يخضع المهاجم لفحوصات طبية في المساء لتشخيص الإصابة، التي أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنها إصابة عضلية.
وبذلك تصبح مشاركة حامل الكرة الذهبية في كأس العالم محل شك.
ويعد بنزيمة أحد أهم أسلحة فرنسا الهجومية رفقة أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو.
فيما شارك رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد في المران كاملًا، كما خاض التقسيمة ضمن الفريق الاحتياطي، حيث لا تزال ثنائية دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي في الفريق الأساسي حتى الآن.
وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.
ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.
رياضة
كأس العالم2022
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