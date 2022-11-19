قبل ساعات من انطلاق كأس العالم.. رونالدو وميسي يجتمعان (صورة)

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الجميع قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



ونشر قائدا البرتغال والأرجنتين عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي نفس الصورة، التي تأتي ضمن حملة دعائية لماركة الجلود الشهيرة "لوي ڤيتون".

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وظهر الثنائي في الصورة وهما يمارسان لعبة الشطرنج على حقيبة مع تعليق "النصر حالة ذهنية، تقليد طويل في صناعة الحقائب".







وحظيت الصورة بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.





ويستعد رونالدو وميسي لخوض مونديال قطر الذي يفتتح غدا بمواجهة قطر والإكوادور. وحظيت الصورة بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.ويستعد رونالدو وميسي لخوض مونديال قطر الذي يفتتح غدا بمواجهة قطر والإكوادور.



وتلعب البرتغال في مجموعة تضم غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية، فيما تنافس الأرجنتين في مجموعة تضم السعودية والمكسيك وبولندا.