رسالة مؤثرة من بنزيما بعد استبعاده من كأس العالم 2022 للإصابة

علق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض لها في الساعات الماضية.

وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن من خلال بيان رسمي استبعاد كريم بنزيما من المشاركة مع المنتخب في كأس العالم للإصابة بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

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وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها بنزيما تعرضه لإصابة قوية بتمزق في الفخذ الإيسر ليتأكد غيابه عن المشاركة مع منتخب فرنسا في المونديال الذي كان يحلم بالتواجد فيه بعد موسم خرافي مع ريال مدريد تكلل بفوزه بجائزة الكرة الذهبية.



ونشر بنزيما رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب فيها: "في حياتي لم أستسلم إلا الليلة.. يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفعل دائمًا".



وأضاف: "هذه الأسباب تجبرني على أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في الحصول على كأس العالم.. شكراً لكم على كل رسائل الدعم".



ومن المؤكد أن غياب بنزيما عن قائمة منتخب فرنسا سيكون بمثابة الضربة للمدير الفني ديديه ديشامب والذي يدرك جيداً بأنه خسر واحداً من أفضل أسلحته الهجومية في المونديال.