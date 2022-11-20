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رياضة

ماجد عبد الله يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب السعودية قبل المونديال

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:00
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حرص ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر والكرة السعودية، على توجيه رسالة إلى لاعبي المنتخب السعودي، قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022 بساعات.
ويفتتح المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 2022، بمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء يوم الثلاثاء المقبل.
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ونشر عبد الله تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوجه فيها رسالة إلى لاعبي الأخضر، من أجل تحفيزهم لتقديم كل ما لديهم في كأس العالم.


وقال: "اقترب موعد انطلاق كأس العالم، هو حلم كل لاعب كرة قدم أن يشارك في هذه البطولة، يعتبر فرصة للبروز أكثر، اللاعب قبل كأس العالم غير اللاعب بعده، فرصة كبيرة ونجومنا قادرون على صناعة اسمهم".


ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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