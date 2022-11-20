Advertisement

رياضة

مفاجأة سارة في غرفة نيمار بالدوحة (صورة)

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1012439-638045259263567633.jpg
Doc-P-1012439-638045259263567633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد نيمار جونيور، نجم منتخب البرازيل، مفاجأة سارة في انتظاره داخل غرفة إقامته بالدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة من غرفته في فندق الإقامة، حيث وضعت اللجنة المنظمة صورة للنجم البرازيلي وهو طفل صغير بقميص نادي سانتوس.
Advertisement

وتفاعل النادي البرازيلي عبر حسابه على تويتر مع الصورة التي نشرها نيمار، بتغريدة تقول: "لا توجد صورة رمزية أكثر من تلك، نتمنى التوفيق لنيمار، وأن يعود بكأس العالم السادسة في تاريخ البرازيل".
 

كما نشر نيمار صورة توثق لحظة وصول بعثة منتخب البرازيل إلى مطار الدوحة مساء السبت بأزياء رسمية، وكتب "لاعب كرة ببدلة فنان".
 

ويشارك منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة في المونديال، رفقة "سويسرا وصربيا والكاميرون".
المصدر: كووورة

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2022-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:45 | 2022-11-20
13:04 | 2022-11-20
12:49 | 2022-11-20
12:22 | 2022-11-20
12:03 | 2022-11-20
11:47 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website