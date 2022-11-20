مفاجأة سارة في غرفة نيمار بالدوحة (صورة)

وجد نيمار جونيور، نجم منتخب البرازيل، مفاجأة سارة في انتظاره داخل غرفة إقامته بالدوحة، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022.



ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة من غرفته في فندق الإقامة، حيث وضعت اللجنة المنظمة صورة للنجم البرازيلي وهو طفل صغير بقميص نادي سانتوس.

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وتفاعل النادي البرازيلي عبر حسابه على تويتر مع الصورة التي نشرها نيمار، بتغريدة تقول: "لا توجد صورة رمزية أكثر من تلك، نتمنى التوفيق لنيمار، وأن يعود بكأس العالم السادسة في تاريخ البرازيل".



كما نشر نيمار صورة توثق لحظة وصول بعثة منتخب البرازيل إلى مطار الدوحة مساء السبت بأزياء رسمية، وكتب "لاعب كرة ببدلة فنان".



ويشارك منتخب البرازيل ضمن المجموعة السابعة في المونديال، رفقة "سويسرا وصربيا والكاميرون".