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رياضة

أجواء كأس العالم في قطر تثير إعجاب حارس كرواتيا

Lebanon 24
20-11-2022 | 03:52
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أبدى دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا لكرة القدم، إعجابه بكل ما شاهده  منذ الوصول إلى الدوحة، معربًا عن أمله في ظهور فريقه بمستويات قوية، ووصوله إلى مراحل متقدمة.

وتحدث ليفاكوفيتش، في مؤتمر صحفي بمقر تدريب كرواتيا بملعب "3" ضمن مجمع الإرسال للتدريب، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم أفضل المستويات، وأنه لا ينظر لأي انتقادات طالته الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتراجع مستواه.
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وأضاف أن المنتخب يضم مجموعة لاعبين مميزين في مختلف الخطوط، وأن الأجواء في المنتخب وخلال التدريبات رائعة، مشيرًا إلى أنه يقدم أداءً جيدًا، وأنه سيسعى إلى الظهور بصورة مميزة في المونديال.

وشدد الحارس الكرواتي على أن المشاركة في مونديال قطر ستكون نقطة مهمة في مسيرته الكروية، وأنه سيحاول الاستفادة من الخبرات التي تزود بها من مشاركته الأخيرة في بطولة أوروبا، من أجل المساهمة في إنجاح المنتخب خلال المونديال.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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