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رياضة

ساعة الصفر.. قطر أمام الإكوادور: التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:00
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تنطلق بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأحد، بمواجهة قطر والإكوادور ضمن منافسات الجولة الأولى.

 

وتضم المجموعة التي يقع فيها منتخبا الاكوادور وقطر، كلا من هولندا والسنغال، ويتأهل منها أول منتخبان في الترتيب وفقاً لنظام البطولة.

 
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أخبار الفريقين

اللاعب أكرم عفيف لم يبدأ المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب القطري قبل كأس العالم ضد ألبانيا.

أما المنتخب الإكوادوري فلديه ثلاثة لاعبين عانوا من مشاكل بدنية خلال الشهر الماضي هم: جيرمي سارمينتو وكارلس جرويزو وروبرت أربوليدا، لكنهم يتواجدوا في قائمة المنتخب بالفعل.

 

تاريخ المواجهات بين قطر والاكوادور

تاريخياً، لعب المنتخب القطري ضد الإكوادور ثلاث مباريات، وكانت النتيجة فوز وتعادل وخسارة.

 

وحقق المنتخب القطري الفوز الأكبر في تاريخه في عام 2018، وتمكن من هزيمة الإكوادور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

 

مقارنة بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور:

*الإكوادور

شارك منتخب الإكوادور الذي يحتل المرتبة 44 في تصنيف الفيفا 2022، في كأس العالم 3 مرات وذلك خلال عام 2022، 2006، و2014. وبلغ في واحدة منها دور الـ16، بينما ودّع البطولة منذ الدور الأول في مناسبتين، وسيشارك في نسخة قطر 2022 للمرة الرابعة.

 

- تلقى الإكوادور أكبر خساره في تاريخه من الارجنتين بـ12 هدف دون مقابل، وحقق أكبر فوز في تاريخه على بيرو بـ6 أهداف نظيفة.

 

*قطر

- يشارك العنابي الذي يحتل المرتبة 48 في تصنيف الفيفا، لأول مرة بكأس العالم في تاريخه. وكان قد حقق لقب كأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على اليابان في النهائي 3-1.

 

- حقق المنتخب القطري أكبر فوز في تاريخه على بوتان بـ15 هدف دون مقابل، وتلقى أكبر خساره من الكويت بـ 9 أهداف نظيفة.

 

أبرز نجوم قطر والإكوادور

يضم منتخب قطر: عبد الكريم حسن الظهير الأيسر الأفضل في القارة الآسيوية، وبسام الراوي وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وعاصم ماديبو وكريم بوضياف في الدفاع والوسط. وفي الهجوم: حسن الهيدوس وأكرم عفيف والمعز علي ومحمد مونتاري.

 

ويضم منتخب الإكوادور: المدافع بييرو إنكابيي لاعب باير ليفركوزن الألماني، وبيرفيس إستوبينيان ظهير أيسر فياريال الإسباني، ومويسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون الإنجليزي، وجونزالو بلاتا جناح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وإينر فالنسيا مهاجم فريق فنربخشة التركي.

 

التشكيلة المتوقعة

منتخب قطر: سعد الشيب، خوخي بوعلام، بسام الراوي، عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام الأمين، المعز
علي وأكرم عفيف.

منتخب الإكوادور: ألكساندر دومينيغيز، روبرت أربوليدا، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان، جيجسون مينديز، موسيس كايسيدو، غونزالو بلاتا، خوسيه سيفوينيتس، روماريو إبارا وإينر فالنسيا.
 
 

حكم المباراة

اختير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في كرة القدم بين قطر المضيفة والإكوادور.

 

معلق المباراة

قناة "الكأس": المعلق أحمد الطيب وسمير المعيرفي.

 

"بي إن سبورتس": المعلق يوسف سيف وعصام الشوالي.

 

رياضة

كأس العالم2022

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