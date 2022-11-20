Advertisement

رياضة

بالأسماء.. قائمة بأبرز اللاعبين الغائبين عن مونديال قطر بسبب الإصابة

Lebanon 24
20-11-2022 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1012554-638045508600052960.jpg
Doc-P-1012554-638045508600052960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت لائحة اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، تواجد عدد من الأسماء البارزة، التي كان يُعول عليها لقيادة منتخباتها للتتويج بالمونديال.

ومساء السبت، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد النجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.
Advertisement

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيفوتون أكبر حدث كرة قدم في العالم هذه السنة:

- بول بوغبا (فرنسا): سيغيب بسبب جراحة في الركبة خضع لها في أيلول الماضي.
- بوبكر كامارا (فرنسا): تعرض لإصابة في أربطة الركبة في أيلول.
- كريستوفر نكوكو (فرنسا): يعاني من إصابة في الركبة اليسرى.
- بريسنيل كيمبيمبي (فرنسا): يعاني لاعب باريس سان جرمان من إصابة في أوتار الركبة.
- نغولو كانتي (فرنسا): تعرض لاعب خط الوسط لإصابة في أوتار الركبة.
- كريم بنزيمة (فرنسا): أصيب خلال تدريب المنتخب قبل ساعات من انطلاق المونديال.
- تيمو فيرنر (ألمانيا): أصيب في الكاحل خلال مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك.
- رييس جيمس (إنجلترا): يعاني منذ تشرين الأول من إصابة في الركبة، ورفض دعوة منتخب بلاده.
- بن تشيلويل (إنجلترا): تعرض لإصابة في أوتار الركبة.
- ديوغو جوتا (البرتغال): سيغيب بسبب إصابة في ربلة الساق.
- بيدرو نيتو (البرتغال): خضع لعملية جراحية في الكاحل في تشرين الأول.
- خوسيه غايا (إسبانيا): تعرض لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات.
- آرثر ميلو (البرازيل): تعرض لاعب الوسط لإصابة في العضلات في تشرين الأول.
- سكوت كينيدي (كندا): يعاني المدافع الكندي من إصابة معقدة في الكتف.
 
- خيسوس كورونا (المكسيك): تعرض المهاجم لكسر في كاحله الأيسر وخضع لعملية جراحية.
- جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين): أصيب في أوتار الركبة.
- ماركو رويس (ألمانيا): يعاني من إصابة في الكاحل.
- يوتا ناكاياما (اليابان): تم استبعاده بسبب إصابة في "كعب أخيل".
- أمين حارث (المغرب): تعرض المهاجم المغربي لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد موناكو.
- ساديو ماني (السنغال): تعرض لإصابة أثناء اللعب مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ.
 
(سكاي نيوز عربية)
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2022-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:45 | 2022-11-20
13:04 | 2022-11-20
12:49 | 2022-11-20
12:22 | 2022-11-20
12:03 | 2022-11-20
11:47 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website