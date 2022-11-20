بالأسماء.. قائمة بأبرز اللاعبين الغائبين عن مونديال قطر بسبب الإصابة

شهدت لائحة اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن منافسات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، تواجد عدد من الأسماء البارزة، التي كان يُعول عليها لقيادة منتخباتها للتتويج بالمونديال.



ومساء السبت، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد النجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.

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وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيفوتون أكبر حدث كرة قدم في العالم هذه السنة:



- بول بوغبا (فرنسا): سيغيب بسبب جراحة في الركبة خضع لها في أيلول الماضي. ومساء السبت، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد النجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.- بول بوغبا (فرنسا): سيغيب بسبب جراحة في الركبة خضع لها في أيلول الماضي.

- بوبكر كامارا (فرنسا): تعرض لإصابة في أربطة الركبة في أيلول.

- كريستوفر نكوكو (فرنسا): يعاني من إصابة في الركبة اليسرى.

- بريسنيل كيمبيمبي (فرنسا): يعاني لاعب باريس سان جرمان من إصابة في أوتار الركبة.

- نغولو كانتي (فرنسا): تعرض لاعب خط الوسط لإصابة في أوتار الركبة.

- كريم بنزيمة (فرنسا): أصيب خلال تدريب المنتخب قبل ساعات من انطلاق المونديال.

- تيمو فيرنر (ألمانيا): أصيب في الكاحل خلال مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك.

- رييس جيمس (إنجلترا): يعاني منذ تشرين الأول من إصابة في الركبة، ورفض دعوة منتخب بلاده.

- بن تشيلويل (إنجلترا): تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

- ديوغو جوتا (البرتغال): سيغيب بسبب إصابة في ربلة الساق.

- بيدرو نيتو (البرتغال): خضع لعملية جراحية في الكاحل في تشرين الأول.

- خوسيه غايا (إسبانيا): تعرض لإصابة في الكاحل أثناء التدريبات.

- آرثر ميلو (البرازيل): تعرض لاعب الوسط لإصابة في العضلات في تشرين الأول.

- سكوت كينيدي (كندا): يعاني المدافع الكندي من إصابة معقدة في الكتف.

- خيسوس كورونا (المكسيك): تعرض المهاجم لكسر في كاحله الأيسر وخضع لعملية جراحية.

- جيوفاني لو سيلسو (الأرجنتين): أصيب في أوتار الركبة.

- ماركو رويس (ألمانيا): يعاني من إصابة في الكاحل.

- يوتا ناكاياما (اليابان): تم استبعاده بسبب إصابة في "كعب أخيل".

- أمين حارث (المغرب): تعرض المهاجم المغربي لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد موناكو.

- ساديو ماني (السنغال): تعرض لإصابة أثناء اللعب مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ.

(سكاي نيوز عربية)