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رياضة
مفاجآت كثيرة... هذا ما توقّعه كلينسمان لمونديال 2022
Lebanon 24
20-11-2022
|
11:00
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توقّع النجم السابق لكرة القدم الألمانية يورغن كلينسمان، كأس عالم مليئة بالمفاجآت في نسخة مونديال قطر 2022، مشيرا إلى أن منتخبات غير مرشحة قد تذهب بعيداً في البطولة.
وقال كلينسمان في مؤتمر صحفي بالدوحة: "أعتقد أن النسخة الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، ربما يكون منتخبا إفريقيا أو آسيويا. إذا كان يتمتع بالشجاعة فربما يستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة".
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وأضاف: "ليست كأس العالم الحالية نسخة للتقوقع في الدفاع، بل هي تشجع على أن تكون شجاعاً وتتقدّم إلى الأمام".
وأوضح: "لا أعتقد أنك تستطيع الذهاب بعيداً إذا اعتمدت أسلوبا دفاعياً بحتاً".
وختم أنه "على العموم، أعتقد أننا سنشهد بطولة من نوعية عالية، عالية جدا، لأن اللاعبين لم يكونوا في حاجة إلى فترة استعدادات طويلة كما كانت الحال في النسخات السابقة".
رياضة
كأس العالم2022
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