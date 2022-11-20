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رياضة

الفيفا يحقّق "عائدات قياسية"... كم بلغت أرباحه المرتبطة بمونديال قطر؟

Lebanon 24
20-11-2022 | 16:00
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أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحادات الأعضاء بأنه حقق "عائدات قياسية"، بلغت 7.5 مليار دولار في 4 سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر.


وكشف الفيفا عن أرباحه، الأحد، للمسؤولين من أكثر من 200 عضو.
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ويزيد هذا المبلغ بواقع مليار دولار على عائدات النسخة السابقة من كأس العالم، والتي أقيمت في روسيا عام 2018.


وتزايدت العائدات بفضل الصفقات التجارية المبرمة مع البلد المضيف للمونديال. وكانت شركة قطر للطاقة انضمت إلى قائمة الرعاة من الدرجة الأولى. ومن بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات "أوريدو".


وأبرمت معظم صفقات البث الخاصة بمونديال 2022، عام 2011 أثناء رئاسة جوزيف بلاتر للفيفا في صفقات ثنائية تضمنت بطولتي روسيا وقطر.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

كأس العالم2022

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