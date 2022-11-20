وصول المنتخب القطري إلى استاد البيت استعداداً لبدء مشواره في كأس العالم

وصلت منذ قليل حافلة منتخب قطر إلى ملعب استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لضربة البداية فى مباراة افتتاح كأس العالم 2022.





ويقص المنتخب القطري ونظيره الاكوادور شريط المنافسات فى نهائيات المونديال، على استاد البيت فى السادسة مساء اليوم بتوقيت بيروت.

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ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثاني الذي يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

ويفتتح منتخب قطر نهائيات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم "مونديال 2022" على أرضه ووسط جماهيره بمواجهة نظيره منتخب الإكوادور.

ويخوض المنتخب العنابي، منافسات مونديال 2022 ضمن منتخبات المجموعة الأولى، رفقة كل من السنغال، هولندا والإكوادرو.





ويتصدر كل من المعز على وأكرم عفيف قائمة المنتخب القطرى فى نهائيات كأس العالم 2022.



وجاءت قائمة منتخب قطر في المونديال على الشكل التالي: