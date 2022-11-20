وتحقق الحلم... انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022

دقّت ساعة الصفر، وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 بمهرجان ضخم ومميز في استاد البيت في مدينة الخور القطرية.



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وحضر حفل الافتتاح في "استاد البيت" قادة دول ورؤساء وفود ومسؤولون، من بينهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثلًا أمير البلاد. وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد البطولة التي يشارك فيها 32 منتخباً، حيث ستجمع باكورة المباريات منتخبي قطر والأكوادور على مرأى من عشاق الساحرة المستديرة في الملعب ومن أمام الشاشات حول العالم.وحضر حفل الافتتاح في "استاد البيت" قادة دول ورؤساء وفود ومسؤولون، من بينهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثلًا أمير البلاد.

عاجل.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يصل إلى استاد البيت ليشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العالم #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9BdtBXd1zK — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022

ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة "بي تي إس".

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعالم أجمع في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في استاد البيت في قطر.

وقال خلال الافتتاح: "سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري".





وأضاف: "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم".

وتابع: "عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء".

وتتجه الأنظار إلى المباراة الأولى التي ستجمع البلد المضيف مع منافسه الأكوادور، في المجموعة الأولى لمباريات كأس العالم.