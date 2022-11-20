Advertisement

رياضة

وتحقق الحلم... انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022

Lebanon 24
20-11-2022 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1012595-638045601698948591.jpg
Doc-P-1012595-638045601698948591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دقّت ساعة الصفر، وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 بمهرجان ضخم ومميز في استاد البيت في مدينة الخور القطرية.
 
وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد البطولة التي يشارك فيها 32 منتخباً، حيث ستجمع باكورة المباريات منتخبي قطر والأكوادور على مرأى من عشاق الساحرة المستديرة في الملعب ومن أمام الشاشات حول العالم.
Advertisement

وحضر حفل الافتتاح في "استاد البيت" قادة دول ورؤساء وفود ومسؤولون، من بينهم الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثلًا أمير البلاد.
 
 
ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة "بي تي إس".
 
 
ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعالم أجمع في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في استاد البيت في قطر.
 
وقال خلال الافتتاح: "سنتابع ومعنا العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري".


وأضاف: "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم".
 
 
وتابع: "عملنا ومعنا كثيرون واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء".
 
 
وتتجه الأنظار إلى المباراة الأولى التي ستجمع البلد المضيف مع منافسه الأكوادور، في المجموعة الأولى لمباريات كأس العالم.

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2022-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2022-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:04 | 2022-11-20
12:49 | 2022-11-20
12:22 | 2022-11-20
12:03 | 2022-11-20
11:47 | 2022-11-20
11:00 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website