بآيات من القرآن الكريم.. قطر تفتتح كأس العالم 2022 (فيديو)

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم حدثاً تاريخياً، حيث افتتح الشاب متحدي الإعاقة القطري الشهير، غانم المفتاح، حفل افتتاح كأس العالم 2022، بآيات من القرآن الكريم، بتواجد الفنان العالمي مورجان فريمان.

وللمرة الأولى في تاريخ حفلات افتتاح المونديال، تأتي البداية بتلاوة آيات من القرآن الحكيم، عبر الشاب القطري غانم المفتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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واستقبل الفنان العالمي مورجان فريمان، الشاب غانم المفتاح الذي قرأ: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).