جائزة أبوظبي الكبرى.. فيرستابن يفوز بالسباق الختامي للموسم





وخطف شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري وصافة البطولة بعد أن حل ثانيًا في العاصمة الإماراتية أمام المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول الثالث، بعد أن دخلا إلى السباق الأخير وهما متعادلين في النقاط.

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وخاض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، السباق الأخير في مسيرته والرقم 299 وحل في المركز العاشر.



وقال فيتل بعد السباق: "كنت آمل أن أحقق نقاطا أكثر...إنه يوم كبير، شكرا لكل الدعم، أنا متأكد أنني سأفتقد لذلك أكثر ممّا أتخيّل".



وحسم فيراري وصافة بطولة الصانعين على حساب مرسيدس (554 مقابل 515 نقطة)، بعد أن كان الصراع مفتوحًا بين الحظيرتين حتى السباق الاخير، بعد أن حل سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس رابعًا، فيما حل البريطاني جورج راسل سائق فيراري خامسًا وانسحب مواطنه وزميله لويس هاميلتون من السباق قبل لفتين من النهاية لعطل ميكانيكي.



وكان ريد بول أنهى هذا الموسم هيمنة دامت 8 سنوات لمرسيدس على هذا اللقب. اختتم الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بفوزه، الأحد، بجائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الـ22 والأخيرة على حلبة مرسى ياس، محققًا انتصاره الخامس عشر هذا العام.وخطف شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري وصافة البطولة بعد أن حل ثانيًا في العاصمة الإماراتية أمام المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول الثالث، بعد أن دخلا إلى السباق الأخير وهما متعادلين في النقاط.وخاض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، السباق الأخير في مسيرته والرقم 299 وحل في المركز العاشر.وقال فيتل بعد السباق: "كنت آمل أن أحقق نقاطا أكثر...إنه يوم كبير، شكرا لكل الدعم، أنا متأكد أنني سأفتقد لذلك أكثر ممّا أتخيّل".وحسم فيراري وصافة بطولة الصانعين على حساب مرسيدس (554 مقابل 515 نقطة)، بعد أن كان الصراع مفتوحًا بين الحظيرتين حتى السباق الاخير، بعد أن حل سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس رابعًا، فيما حل البريطاني جورج راسل سائق فيراري خامسًا وانسحب مواطنه وزميله لويس هاميلتون من السباق قبل لفتين من النهاية لعطل ميكانيكي.وكان ريد بول أنهى هذا الموسم هيمنة دامت 8 سنوات لمرسيدس على هذا اللقب.

وعاد فيرستابن الذي حقق فوزه رقم 35 في مسيرته في الفئة الأولى، إلى الحلبة التي شهدت على تتويجه الموسم الماضي بأول ألقابه في آخر سباق للعام وفي اللفة الاخيرة بطريقة دراماتيكية ومثيرة للجدل أمام هاميلتون حارمًا الأخير من لقب ثامن قياسي وفض الشراكة مع الألماني ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).



وعانى هاميلتون مجددًا على الحلبة بعد أن اضطر للانسحاب قبل لفتين من نهاية السباق إثر عطل ميكانيكي لينهي الموسم في المركز السادس في ترتيب السائقين.



وأنهى "السير" الموسم من دون تحقيق أي انتصار ليفشل في تحطيم الرقم القياسي في الفوز على الأقل بسباق للعام السادس عشر تواليًا والذي يتشاركه مع شوماخر (15 تواليًا لكل منهما).