19
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-2
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جائزة أبوظبي الكبرى.. فيرستابن يفوز بالسباق الختامي للموسم
Lebanon 24
20-11-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بفوزه، الأحد، بجائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الـ22 والأخيرة على حلبة مرسى ياس، محققًا انتصاره الخامس عشر هذا العام.
وخطف شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري وصافة البطولة بعد أن حل ثانيًا في العاصمة الإماراتية أمام المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول الثالث، بعد أن دخلا إلى السباق الأخير وهما متعادلين في النقاط.
Advertisement
وخاض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، السباق الأخير في مسيرته والرقم 299 وحل في المركز العاشر.
وقال فيتل بعد السباق: "كنت آمل أن أحقق نقاطا أكثر...إنه يوم كبير، شكرا لكل الدعم، أنا متأكد أنني سأفتقد لذلك أكثر ممّا أتخيّل".
وحسم فيراري وصافة بطولة الصانعين على حساب مرسيدس (554 مقابل 515 نقطة)، بعد أن كان الصراع مفتوحًا بين الحظيرتين حتى السباق الاخير، بعد أن حل سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس رابعًا، فيما حل البريطاني جورج راسل سائق فيراري خامسًا وانسحب مواطنه وزميله لويس هاميلتون من السباق قبل لفتين من النهاية لعطل ميكانيكي.
وكان ريد بول أنهى هذا الموسم هيمنة دامت 8 سنوات لمرسيدس على هذا اللقب.
وعاد فيرستابن الذي حقق فوزه رقم 35 في مسيرته في الفئة الأولى، إلى الحلبة التي شهدت على تتويجه الموسم الماضي بأول ألقابه في آخر سباق للعام وفي اللفة الاخيرة بطريقة دراماتيكية ومثيرة للجدل أمام هاميلتون حارمًا الأخير من لقب ثامن قياسي وفض الشراكة مع الألماني ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).
وعانى هاميلتون مجددًا على الحلبة بعد أن اضطر للانسحاب قبل لفتين من نهاية السباق إثر عطل ميكانيكي لينهي الموسم في المركز السادس في ترتيب السائقين.
وأنهى "السير" الموسم من دون تحقيق أي انتصار ليفشل في تحطيم الرقم القياسي في الفوز على الأقل بسباق للعام السادس عشر تواليًا والذي يتشاركه مع شوماخر (15 تواليًا لكل منهما).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
Lebanon 24
بعد إقفاله لسنتين.. فندق شهير يعيد فتح أبوابه في بيروت
02:15 | 2022-11-20
20/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يحلّ مجلس إدارة مصرفين: حان زمن تصفية المصارف العاجزة؟
05:00 | 2022-11-20
20/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
Lebanon 24
رقص وتكسير صحون.. نادين الراسي "مولعتا" في إحدى السهرات شاهدوا الصور
00:34 | 2022-11-20
20/11/2022 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-11-20
20/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:36 | 2022-11-20
كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين
16:12 | 2022-11-20
أول تعليق لقائد منتخب قطر بعد الهزيمة أمام الإكوادور
16:00 | 2022-11-20
الفيفا يحقّق "عائدات قياسية"... كم بلغت أرباحه المرتبطة بمونديال قطر؟
13:04 | 2022-11-20
قطر تتعثر في افتتاح كأس العالم أمام الإكوادور.. شاهد أهداف المباراة
12:49 | 2022-11-20
بعد غيابه عن المونديال.. هل يُحرَم بنزيما من جائزة الأفضل؟
12:22 | 2022-11-20
بعد فالنسيا.. تعرف على أصحاب الهدف الأول بنسخ كأس العالم
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 07:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 07:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 07:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact