كاسياس يحلل منتخبات مجموعة إسبانيا في مونديال قطر 2022 (فيديو)

تحدث إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد سابقاً، عن مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، مبديًا وجهة نظره في القائمة التي أعلنها لويس إنريكي، المدير الفني للاروخا.

وقال كاسياس في تصريحات لشبكة "beIN SPORTS": "مجموعة إسبانيا ليست سهلة؛ كوستاريكا لم تعد كما كانت في السابق، لديها مجموعة كبيرة من اللاعبين موجودة في أوروبا، وهم لا يكتفون بالمشاركة فحسب، أنا أحترمهم كثيرًا".

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وأضاف الحارس السابق للنادي الملكي: "واجهت منتخب اليابان سابقًا في كل الفئات وهو يتميز دائمًا بالسرعة الكبيرة، فضلًا عن تطوره كثيرًا في السنوات الماضية".

وتحدث عن منتخب "الماكينات" المنافس الأبرز للماتادور في المجموعة الخامسة، قائلًا: "بالنسبة لألمانيا فنحن نعرف هذا المنتخب جيدًا بعد مواجهات كثيرة بيننا، هناك جيل جديد واللاعبون الشبان فرضوا أنفسهم أكثر في الفترة الأخيرة".