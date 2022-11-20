بعد فالنسيا.. تعرف على أصحاب الهدف الأول بنسخ كأس العالم

أحرز الإكوادوري إينير فالنسيا اليوم الأحد، أول أهداف مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء في مرمى قطر على استاد البيت في الخور شمال العاصمة الدوحة.

وجاء هدف فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعدما ألغى له الحكم هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

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