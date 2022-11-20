بعد فالنسيا.. تعرف على أصحاب الهدف الأول بنسخ كأس العالم

أحرز الإكوادوري إينير فالنسيا اليوم الأحد، أول أهداف مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء في مرمى قطر على استاد البيت في الخور شمال العاصمة الدوحة.
وجاء هدف فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعدما ألغى له الحكم هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).
ومن ركلة جزاء، سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني للإكوادور في الدقيقة 31.
وفيما يلي أصحاب الهدف الأول في كل نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، منذ انطلاقها في الأوروغواي عام 1930 حتى النسخة الثانية والعشرين المقامة راهناً في قطر 2022:
13 تموز 1930 في الأوروغواي: الفرنسي لوسيان لوران في مرمى المكسيك (4-1)
27 أيار1934 في إيطاليا: الأرجنتيني إرنستو بيليس في مرمى السويد (2-3)
4 حزيران 1938 في فرنسا: الألماني يوزيف غاوتشل في مرمى سويسرا (1-1)
24 حزيران 1950 في البرازيل: البرازيلي أديمير في مرمى المكسيك (4-صفر)
16 حزيران 1954 في سويسرا:اليوغوسلافي ميلوش ميليتينوفيتش في مرمى فرنسا (1-صفر)
8 حزيران 1958 في السويد: السويدي توري كلاس أنيي سيمونسون في مرمى المكسيك (3-صفر)
أيار1962 في تشيلي: الارجنتيني هكتور فاكوندو في مرمى بلغاريا (1-صفر)
12 تموز 1966 في إنكلترا: البرازيلي بيليه في مرمى بلغاريا (2-صفر)
2 حزيران 1970 في المكسيك: البلغاري دينكو درمندجييف المعروف ايضا ب"تشيكو" في مرمى البيرو (2-3)
14 حزيران 1974 في ألمانيا الغربية: الألماني بول برايتنر في مرمى تشيلي (1-صفر)
2 حزيران 1978 في الأرجنتين: الفرنسي برنار لاكومب في مرمى إيطاليا (1-2)
13 حزيران 1982 في إسبانيا: البلجيكي اروين فاندنبرغ في مرمى الأرجنتين (1-صفر)
3 أيار 1986 في المكسيك: الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي في مرمى بلغاريا (1-1)
8 حزيران 1990 في إيطاليا: الكاميروني فرانسوا أومام بييك في مرمى الأرجنتين (1-صفر)
17 حزيران 1994 في الولايات المتحدة: الألماني يورغن كلينسمان في مرمى بوليفيا (1-صفر)
10 حزيران 1998 في فرنسا: البرازيليسيزار سامبايو في مرمى اسكتلندا (2-1)
31 أيار 2002 في كوريا الجنوبية واليابان: السنغالي بابا بوبا ديوب في مرمى فرنسا (1-صفر)
9 حزيران 2006 في ألمانيا: الالماني فيليب لام في مرمى كوستاريكا (4-2)
11 حزيران 2010 في جنوب إفريقيا: الجنوب إفريقي لورنس سيفيوي تشابالالا في مرمى المكسيك (1-1)
12 حزيران 2014 في البرازيل: البرازيلي مارسيلو خطأ في مرمى فريقه لصالح كرواتيا (3-1)
14 حزيران 2018 في روسيا: الروسي يوري الكسندروفيتش غازينسكي في مرمى السعودية (5-صفر)
20 تشرين الثاني 2022 في قطر: الإكوادوري إينير فالنسيا في مرمى قطر