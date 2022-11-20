بعد غيابه عن المونديال.. هل يُحرَم بنزيما من جائزة الأفضل؟

يختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع نهاية كل عام ميلادي أفضل لاعب في العالم.



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وكان مهاجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، المُتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة لأفضل لاعب في العالم، أبرز المرشحين لحصد جائزة "فيفا"، لكن غيابه عن كأس العالم قطر 2022 من شأنه أن يؤثر في حظوظه. وفي 2022، قرّر "فيفا" تأجيل حفل توزيع جوائز "الأفضل" إلى ما بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.وكان مهاجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، المُتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة لأفضل لاعب في العالم، أبرز المرشحين لحصد جائزة "فيفا"، لكن غيابه عن كأس العالم قطر 2022 من شأنه أن يؤثر في حظوظه.

واستبعد مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، المهاجم بنزيما من المشاركة في مونديال قطر، بعد انتكاسة جديدة للاعب تعرّض لها في حصة "الديوك" التدريبية، التي أقيمت على ملعب نادي السد القطري بالعاصمة الدوحة.





كأس العالم يحدد هوية اللاعب الأفضل في العالم

يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق تقارير إعلامية سابقة، أن بطولة كأس العالم قطر 2022 تمثل العامل الأهم في تحديد هوية الفائز بجائزة "الأفضل" هذا العام.

بناءً على ذلك، وعلى ضوء ما ستفرزه مواجهات كأس العالم، وما سيقدمه اللاعبون من أداء مع منتخباتهم الوطنية، سيتم اختيار اسم الفائز بالجائزة المرموقة، وفق معايير معينة وعمليات التصويت.





أيضًا، وبناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن فرصة ذهبية قد ضاعت على بنزيما ليحصد جائزة أفضل لاعب في العالم وفقًا للفيفا، بعد تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2022، خاصةً في حال تألق النجوم الآخرين وتتويجهم بلقب المونديال، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي.

هل يستفيد بنزيما من أرقامه مع ريال مدريد؟

من جانب آخر، يرى متابعون أن الأرقام المذهلة التي سجلها بنزيما في موسمه الكروي 2021-22 مع ناديه الإسباني ريال مدريد قد تشفع له من أجل التتويج بجائزة "الأفضل" لـ"الفيفا"، خاصةً بعد الإجماع الذي وقع على اللاعب بأنه الأفضل خلال عملية التصويت على جائزة الكرة الذهبية.

وسجل بنزيما 44 هدفًا ومنح 15 تمريرة حاسمة خلال 46 مباراة خاضها مع ريال مدريد بكل المسابقات الموسم الماضي، ليقود ناديه إلى التتويج بثلاثة ألقاب جماعية؛ هي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.. فهل ستشفع هذه الأرقام للدولي الفرنسي لنيل جائزة الأفضل لـ"الفيفا"؟



تقارير إعلامية: بنزيما أكبر المتضررين من قرار فيفا

إلى ذلك، زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيما سيكون اللاعب الأكثر تضرُّرًا بعد تـأكد غيابه عن نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأوضحت الصحيفة أن الموسم الرائع الذي قدمه الدولي الفرنسي مع ريال مدريد كان سيجعله الأجدر بنيل جائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم، لكن -حسب "ماركا"- تغيرّت المعطيات حاليًا، وبات بنزيما في موقف صعب، مشيرةً إلى أنه سيكون هناك مرشحون آخرون لجائزة الفيفا.

وسبق للبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي لوكا مودريتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي أن فازوا بجائزة الفيفا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

المصدر: win win