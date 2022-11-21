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رياضة

ديوكوفيتش يحصد أكبر جائزة على الإطلاق في عالم التنس

Lebanon 24
21-11-2022 | 02:00
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فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7-5 و6-3 على النرويجي كاسبر رود، ليحرز لقب البطولة الختامية لموسم التنس للرجال للمرة السادسة ويعادل الرقم القياسي، اليوم الأحد.

وسيحصد ديوكوفيتش أكبر جائزة على الإطلاق في عالم التنس وسينال أربعة ملايين و740300 دولار لاستكمال البطولة الختامية دون خسارة.
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وعادل نوفاك رقم روجر فيدرر القياسي بحصد لقب البطولة الختامية لموسم التنس للرجال للمرة السادسة.

وهو اللقب الكبير الثاني لديوكوفيتش هذا الموسم بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام.
وأنهى الصربي، المصنف أول عالميا سابقا، موسمه بأفضل طريقة ممكنة بعد بداية محبطة شهدت ترحيله من أستراليا لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" وحرمانه من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وكان ديوكوفيتش بلغ النهائي بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-5) و7-6 (8-6) الجمعة في تورينو.

في المقابل، نجح كاسبر في الوصول إلى النهائي بعد فوزه على الروسي أندري روبليف السابع 6-2 و6-4.

ويعود آخر لقب لديوكوفيتش في البطولة الختامية إلى عام 2015، حين توج بطلا للمرة الرابعة تواليا.
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