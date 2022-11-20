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رياضة

أول تعليق لقائد منتخب قطر بعد الهزيمة أمام الإكوادور

Lebanon 24
20-11-2022 | 16:12
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اعتذر قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، لمشجعي "العنابي" بعد هزيمته أمام الإكوادور (0-2) في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد، على ملعب "البيت" بمدينة الخور.
وقال حسن الهيدوس لشبكة "بي إن سبورتس": "نعتذر للجماهير على هذا المستوى وسنحاول الظهور بمستوى أفضل في المباراتين المقبلتين".
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وتابع: "بداية كأس العالم رهبة، أول ربع ونص ساعة الخطوط كانت بعيدة، وارتكبنا أخطاء، وهو ما كلفنا هدفين، وبعد ذلك تمكنا من مجاراة منتخب الإكوادور".

وأضاف الهيدوس: "متأكد من أن الفريق عنده أفضل وبإمكاننا التعويض في المباراتين المقبلتين ضد السنغال ثم هولندا".

يذكر أن منتخب قطر سيلعب في الجولة الثانية ضد نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، ولا بديل أمامه سوى الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمونديال.

رياضة

كأس العالم2022

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