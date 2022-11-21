أول تعليق من ماني بعد غيابه عن مونديال قطر

وجه السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، رسالة لجماهير منتخب بلاده، قبل مواجهة هولندا، اليوم الإثنين في بطولة كأس العالم 2022.



وخرج ماني من قائمة منتخب بلاده للمونديال، جراء الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن وهيرتا برلين في الدوري الألماني.

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ونشر ماني عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له بقميص السنغال، وكتب عليها: "مساء الخير جميعا. أرسل لكم رسائل دعم بعد إصابتي".



وأضاف: "الحمد لله، الجراحة التي أجريتها في منتصف الأسبوع سارت بشكل جيد، وأريد أن أغتنم الفرصة لأظهر تقديري لكم جميعا".



وتابع: "ستتنافس بلادنا في كأس العالم قطر 2022. أنا متأكد من أن السنغال ستتخطى كل مبارياتها وتتعامل معها على أنها نهاية حقيقية".



وختم: "أنا مقتنع بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني، أنا مقتنع بأن زملائي سيقاتلون كرجل واحد كما يفعلون دائما، تحيا السنغال".