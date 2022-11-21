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رياضة

قطر تحقق رقماً سلبياً تاريخياً في بطولات كأس العالم

Lebanon 24
21-11-2022 | 05:00
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بعد فوز الإكوادور على "العنابي" بهدفين دون رد مساء أمس الأحد، أعلنت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن "منتخب الإكوادور أصبح أول فريق في تاريخ كأس العالم الممتد 92 عامًا يهزم أصحاب الأرض في مباراتهم الافتتاحية بالبطولة".
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وأضافت الشبكة أن قطر بالتبعية، بات أول فريق منظم لكأس العالم عبر التاريخ، يخسر مباراة الافتتاح على ملعبه.
 
وسجل هدفي الإكوادور، القائد إينر فالنسيا في الدقيقتين 16 (من ركلة جزاء) و31.

 وجاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر المنتخب الإكوادوري على الكثير من فتراتها خاصة في الشوط الأول.
 
وظهر المنتخب القطري بصورة مخيبة لآمال جماهيره التي انتظرت أداء ونتيجة أفضل أمام المنتخب الإكوادوري.
المصدر: كووورة

رياضة

كأس العالم2022

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