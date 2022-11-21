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رياضة

من يكون غانم المفتاح صاحب العرض المذهل في افتتاح المونديال؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 08:00
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سجّل غانم المفتاح الشاب القطري من ذوي الهمم، عرضًا مذهلًا خلال حفل افتتاح فعاليات كأس العالم قطر 2022 على ملعب "البيت" الأحد، مشاركًا بقسط كبير في إنجاح الحفل الذي أبهر العالم كله.
وظهر الشاب القطري في بداية الحفل على أرضية الملعب، وهو يلتقي بالنجم الأميركي في عالم السينما، الممثل الشهير مورغان فريمان؛ إذ قدّم الاثنان عرضًا ثنائيًّا جميلًا يُعبِّر عن رسالة لمِّ شمل الشعوب، والاقتراب من بعضها البعض بمناسبة مونديال قطر.
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وقدّم المفتاح رسالته بطريقة أكثر من رائعة، حيث رحَّب بالحضور إلى دولة قطر بمناسبة المونديال، قبل أن يتلو آيةً من القرآن الكريم تطلب من الشعوب التقارب والتواصل فيما بينهم، في مشهد رائع برفقة أحد نجوم التمثيل العالميين.
كما دعا الشاب القطري الجماهير والشعوب إلى التحلي بالتسامح والتقارب فيما بينهم؛ حتى يعُمّ السلام في كل أرجاء العالم، دون تمييز بين الشعوب، أو تسبيق أحد عن آخر، وقد حدث ذلك تحت تصفيقات وهتافات الحضور.


ويعد المفتاح من مواليد 5 أيار من عام 2002؛ وَوُلِد بمرض نادر معروف بمتلازمة الانحدار الذيلية (CDS)، نتج عنه عدم تكوّن النصف السفلي من جسده؛ لكنه مع هذه الإعاقة، يصر على التحرك باستعمال يديه دون الكرسي المتحرك في أغلب الأوقات.
وتغلَّب المفتاح على صعوبات عدة خلال مراحل حياته المختلفة، وخاصة خضوعه لتدخلات جراحية عدة، قبل أن يصبح إحدى الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، وفي دولة قطر على وجه الخصوص، من خلال تميزه في تلاوة القرآن الكريم.
يُذكر أن حفل افتتاح مونديال قطر تلته مباراة منتخبي قطر والإكوادور، التي حسمها ممثل أميركا الجنوبية بنتيجة 2-0، بفضل ثنائية المهاجم إينر فالنسيا.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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