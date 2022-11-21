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رياضة
لماذا امتنع لاعبو منتخب إيران عن أداء النشيد الوطني قبيل مواجهة إنكلترا؟
Lebanon 24
21-11-2022
|
08:14
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امتنع لاعبو منتخب إيران عن أداء النشيد الوطني قبل مباراتاهم الافتتاحية في المونديال أمام إنكلترا يوم الإثنين، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البلد.
وقبيل مباراة الثلاثاء، قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم أمام إنكلترا ، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.
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وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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