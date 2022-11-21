برقم قياسي غريب.. مباراة إنكلترا وإيران تدخل تاريخ كأس العالم

شهد الشوط الأول من مواجهة إنكلترا وايران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، الذي يحتضنه استاد خليفة الدولي رقمًا قياسيًا.

احتسب رافائيل كلاوس حكم مباراة إنكلترا وإيران 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول فقط، والذى انتهي منذ دقائق بتقدم المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد.

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الحكم البرازيلي أضاف 14 دقيقة كاملة كوقت بدل ضائع بعد توقف المباراة منذ الدقيقة السابعة لإصابة علي رضا بيرانفاند حارس مرمى إيران، قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد حوالي 8 دقائق، ثم توقف اللعب من جديد لمدة دقيقتين من أجل استبدال الحارس الإيراني.





علي رضا اصطدم بقوة مع زميله في المنتخب وتعرض لكسر في الأنف مما أجبره على الخروج في نهاية المطاف.

ويعد احتساب 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، وهو أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطولات كأس العالم منذ مونديال 1966.

المصدر: غول