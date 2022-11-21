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رياضة
قبل مباراة السعودية... "كاحل" ميسي يثير الشكوك
Lebanon 24
21-11-2022
|
14:00
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أثار كاحل نجم وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الشكوك حول مشاركته أمام السعودية في أولى مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.
وتلتقي الأرجنتين بالسعودية يوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022، بينما يلتقي منتخب المكسيك مع نظيره البولندي في ذات اليوم.
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وبدا كاحل ميسي متورماً بشكل غريب، ما أثار الشكوك حول مشاركة أفضل لاعب في العالم 7 مرات بالمباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده.
وتعرض ميسي إلى إصابة الشهر الماضي إبان مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان، لكنه ظهر بشكل طبيعي خلال فوز منتخب بلاده على الإمارات الأسبوع الماضي تحضيراً للمونديال.
المصدر: العربية
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