هزيمة ثقيلة لإيران أمام انكلترا في كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب إنكلترا فوزاً كاسحاً على نظيره الإيراني بنتيجة 6-2 في افتتاح مباريات البلدين في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر.

وأحرز أهداف إنكلترا كل من جود بيلينغهام (45) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينغ (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك غريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).

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وتلقى منتخب إيران ضربة قوية في بداية اللقاء حين تعرض حارسه علي رضا بيرانفاند لإصابة في الأنف عقب اصطدامه بأحد زملائه، وبعد وقت طويل من العلاج داخل الملعب، جرى استبداله بالحارس الآخر سيد حسين حسيني في الدقيقة 20، ليبدأ بعدها مسلسل الأهداف الإنكليزية في شباك الحارس البديل.





واحتسب حكم المباراة البرازيلي رافائيل كلاوس 16 دقيقة كوقت بدل من الضائع، بسبب توقف المباراة لعلاج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.