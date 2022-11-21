ماذا قال مدرب ايران بعد الخسارة "الثقيلة" أمام انكلترا؟

رأى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، أن فريقه لم يستطع التسجيل خلال الشوط الأول أمام انكلترا، لذا تلقى خسارة كبيرة.



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وخسرت إيران أمام انكلترا (6-2)، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمونديال قطر 2022.



وأضاف كيروش في المؤتمر الصحفي: "الفريق استمر في اللعب حتى النهاية، لكن فارق المستوى بين اللاعبين كان موجودا منذ البداية".





وتابع: "تعلمنا من هذا الدرس، وأصبحنا أكثر استعدادا لمواجهة ويلز، وسنحاول الفوز في المباريات المقبلة".



وواصل المدرب البرتغالي: "لاعبو إيران ليسوا في أفضل جاهزية ذهنية، لكنني فخور بما قدموه".





وعن مساندة الجمهور، قال كيروش: "في السابق كانت لدينا مساندة أكبر من الجمهور، بينما الأشخاص الذين لا يشجعون إيران لا نريدهم، نريد هتافات متواصلة من الجماهير لنا".





وعن إصابة حارس إيران الأساسي علي رضا جاهنباخش مع بداية مواجهة انكلترا، أكد كيروش أنه يعاني من ارتجاج في المخ ونزف دماء كثيرة، مؤكدا أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".





وختم: "هدفنا تصحيح ما سيأتي في قادم المباريات، وكان بالإمكان تفادي الخسارة لولا أننا فقدنا حضورنا الذهني".