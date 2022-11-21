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رياضة

الناقة كاميلا تصدق للمرّة الثانية... هذا ما توقّعت في مباريات المونديال

Lebanon 24
21-11-2022 | 16:00
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تحظى الناقة المسماة "كاميلا" باهتمام متزايد، بينما تتواصل مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، لا سيما إثر نجاحها للمرة الثانية في توقع الفائز بالمقابلات، لأنها رجحت كفة الإنكليز على حساب منتخب إيران، وذاك ما حصل بالفعل.
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إثر إحراز منتخب إنكلترا فوزا عريضا على إيران، بستة أهداف مقابل هدفين، عادت الناقة بشكل كبير إلى الواجهة.


وأظهرت صورة متداولة على المنصات الاجتماعية، الناقة وقد جرى اقتيادها إلى مكان وُضع فيه علما كل من إنكلترا وإيران، لكن كاميلا ذهبت بشكل مباشر ودون تردد إلى العلم الإنكليزي.


وفي وقت سابق، قال مالكا الناقة جيني وفيرنون مور إن كاميلا "لم تخطئ أبدا في أي توقع سابق لها".


وأوضح المالكان "كررنا العملية مع الناقة أكثر من مرة، وكانت تختار العلم الإنكليزي دائما".

رياضة

كأس العالم2022

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