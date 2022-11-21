بينها 3 دول عربية.. اليكم الدول الأكثر شراء لتذاكر مونديال قطر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لكأس العالم في قطر، في وقت كشف رئيسه جاني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات إلى مستوى قياسي.وصرح متحدث باسم "الفيفا" لوكالة "فرانس برس"، بأنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح.وأضاف المتحدث أن قطر، السعودية، الإمارات العربية، الولايات المتحدة، المكسيك، بريطانيا المتحدة، الأرجنتين، فرنسا، الهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى.وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يوما على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للعرس العالمي.وتجاوزت قطر حصة التذاكر المباعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد قليلا عن 2.4 مليون تذكرة.