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رياضة

ساكا رجل مباراة إنكلترا وإيران

Lebanon 24
21-11-2022 | 14:30
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حصد الإنكليزي بوكايو ساكا، نجم منتخب إنكلترا، جائزة رجل مباراة الأسود الثلاثة ضد إيران.

وقاد ساكا إنكلترا لاكتساح إيران بنتيجة 6-2، مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في مونديال قطر 2022.4
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وسجل ساكا الهدفين الثاني والرابع خلال المباراة، وقدم أداء رائعاً، نال على أثره تصفيق كل من في ستاد خليفة الدولي.

وأحرز أهداف إنكلترا كل من جود بيلينغهام (35) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينغ (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك غريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).

وسيلعب المنتخب الإنكليزي مباراة الجولة الثانية ضد الولايات المتحدة في ملعب البيت يوم الجمعة المقبل، بينما تلعب إيران ضد ويلز في ملعب أحمد بن علي في اليوم نفسه.
المصدر: كووورة

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