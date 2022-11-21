فوز إنكلترا على إيران ليس الأكبر في تاريخ كأس العالم!

سجّل منتخب إنكلترا واحدة من أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم بعدما اكتسح اليوم الاثنين، منتخب إيران بنتيجة (6-2)، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

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وسجلت النسخ الـ21 السابقة من كأس العالم، منذ أول نسخة جرت في الأورغواي عام 1930، العديد من النتائج العريضة والكبيرة ولعل أكبرها على الإطلاق، الانتصار الساحق لمنتخب المجر الغائب عن مونديال قطر، والذي سجله في مونديال 1982 بإسبانيا بواقع عشرة أهداف لواحد (10-1) في مرمى منتخب السلفادور.ويحمل منتخب المجر أيضا الرقم القياسي الثاني لأكبر انتصار في تاريخ المونديال، حين سجل فوزاً ساحقا في مونديال 1954 بنتيجة (9-0) على منتخب كوريا الجنوبية.ويأتي في المرتبة الثالثة لأكبر انتصارات في تاريخ المونديال، ثلاثة منتخبات سجلوا انتصارات ساحقة بنتيجة 8-0، يتقدمهم فوز المنتخب السويدي على حساب منتخب كوبا في مونديال 1938، وفوز الأوروغواي على بوليفيا في مونديال 1950، وانتصار منتخب ألمانيا على منتخب السعودية في مونديال 2002.