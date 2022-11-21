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رياضة

فوز إنكلترا على إيران ليس الأكبر في تاريخ كأس العالم!

Lebanon 24
21-11-2022 | 15:02
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سجّل منتخب إنكلترا واحدة من أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم بعدما اكتسح اليوم الاثنين، منتخب إيران بنتيجة (6-2)، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.
 
وسجلت النسخ الـ21 السابقة من كأس العالم، منذ أول نسخة جرت في الأورغواي عام 1930، العديد من النتائج العريضة والكبيرة ولعل أكبرها على الإطلاق، الانتصار الساحق لمنتخب المجر الغائب عن مونديال قطر، والذي سجله في مونديال 1982 بإسبانيا بواقع عشرة أهداف لواحد (10-1) في مرمى منتخب السلفادور.
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ويحمل منتخب المجر أيضا الرقم القياسي الثاني لأكبر انتصار في تاريخ المونديال، حين سجل فوزاً ساحقا في مونديال 1954 بنتيجة (9-0) على منتخب كوريا الجنوبية.

ويأتي في المرتبة الثالثة لأكبر انتصارات في تاريخ المونديال، ثلاثة منتخبات سجلوا انتصارات ساحقة بنتيجة 8-0، يتقدمهم فوز المنتخب السويدي على حساب منتخب كوبا في مونديال 1938، وفوز الأوروغواي على بوليفيا في مونديال 1950، وانتصار منتخب ألمانيا على منتخب السعودية في مونديال 2002.


 وفيما يلي نتائج أكبر 10 انتصارات في تاريخ كأس العالم:
 
 1- المجر 10-1 السلفادور: كأس العالم 1982.
2- المجر 9-0 كوريا الجنوبية: كأس العالم 1954.
3- يوغوسلافيا 9-0 زائير: كأس العالم 1974.
4- السويد 8-0 كوبا: كأس العالم 1938.
5- الأوروغواي 8-0 بوليفيا: كأس العالم 1950.
6- ألمانيا 8-0 السعودية: كأس العالم 2002.
7- أوروغواي 7-0 إسكتلندا:كأس العالم 1954.
8- تركيا 7-0 كوريا الجنوبية: كأس العالم 1954.
 
9- بولندا 7-0 هايتي: كأس العالم 1974.
10- البرتغال 7-0 كوريا الشمالية: كأس العالم 2010.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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