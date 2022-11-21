نجل رئيس ليبيريا يسجل لمنتخب أميركا في كأس العالم (فيديو)

سجل تيموتي ويا نجل جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي، الهدف الأول للولايات المتحدة أمام ويلز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022، اليوم الإثنين.

وسجل تيموتي هدفه في الدقيقة 36، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.

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🇺🇸 تيموثي وياه يسجل الهدف الأول للولايات المتحدة في مرمى ويلز



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ويرأس جورج ويا ليبيريا منذ 2018، وسبق أن لعب مع ميلان وحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995. ويرأس جورج ويا ليبيريا منذ 2018، وسبق أن لعب مع ميلان وحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995.

كما لعب ويا الوالد لباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي ومارسيليا وموناكو والجزيرة الإماراتي.

وحسب موقع "transfermarkt"، فإن جورج ويا، الذي لعب لمنتخب ليبيريا، سجل 22 هدفا في 61 مباراة دولية.

ويشارك منتخب ويلز للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم، في حين إن هذه المشاركة الـ11 للولايات المتحدة.

المصدر: ارم سبورت