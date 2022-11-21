ميسي: أنا جاهز وسنواجه السعودية بهذه الطريقة

طمأن النجم ليونيل ميسي جماهيره بخصوص جاهزيته لمواجهة السعودية، في افتتاح مباريات منتخب بلاده الأرجنتين في نهائيات كأس العالم قطر 2022، مُشيرًا إلى أنه لا يعاني من أي إصابة، وجاهز من الناحية البدنية لخوض المباراة التي وصفها بـ"الصعبة".

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ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره السعودي، غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر، في مباراة تاريخية لممثل الكرة العربية "الأخضر السعودي"، الذي يطمح لتحقيق المفاجأة في المونديال العربي والإطاحة بنجوم "التانغو".

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "أشعر أنني بحالة جيدة جسديًًا، والحقيقة هي أنني وصلت إلى لحظة رائعة، شخصيًّا وبدنيًّا.. ليس لديّ أي مشكلة، سمعت أنهم قالوا إنني تدربت بشكل مختلف.. ذلك لأنني تلقيت ضربة، وابتعدت بشكل احترازي، ولكن لا شيء غير عادي".





وأضاف: "الوقت مختلف، إنه وقت آخر من الموسم، نصل بشكل مختلف بدنيًّا عامّةً، وفي العادة، يكون لديك شهر للاستعداد لكأس العالم. الآن لا يوجد وقت عمليًا لذلك، علينا اللعب بسرعة كبيرة.. كنا نعلم أن الأمر سيكون على هذا النحو، وصلنا بشكل جيد للغاية، ونحن مستعدون".



وتابع: "لقد دخلت في أجواء ووتيرة كأس العالم بشكل سريع، وأشعر براحة كبيرة.. هذا آخر مونديال لي، وأتمنى أن أختتمه بصفة جيدة، لكن ليس هناك أي تحضير خاص".



وبخصوص مواجهة السعودية، قال ميسي: "سنحاول تسيير البطولة مباراةً بمباراةً، مواجهة السعودية مختلفة وصعبة بما تعنيه بداية البطولة. ستكون المباراة الأولى للعديد من لاعبينا في المونديال.. سنقدم ما علينا، وسنحاول تحقيق الفوز من البداية، مع احترام الخصم كما نفعل دائمًا".



وعن رغبة العديد من المشجعين عبر أنحاء العالم في تتويجه بالمونديال في آخر مشواره، قال ميسي: "إنه شيء رائع، وخصوصًا المشجعين غير الأرجنتينيين الذين يتمنون أن أرفع كأس العالم في نهاية مسيرتي الكروية، وهذا الأمر يشجعني.. أمر جيد أن يقف الناس معي في هذه اللحظات".



وأردف: "كما قلت في السابق، لديّ رغبة كبيرة في بداية هذه النسخة من كأس العالم، وأشكر مظاهر الود التي أتلقاها في كل العالم.. يجب أن نبدأ بأفضل طريقة ممكنة، ونحرز النقاط الثلاثة".

وفي رده على سؤال بخصوص المقارنات بين جيل الأرجنتين 2008 وجيل المنتخب الحالي، فقال ميسي: "لا أدري إنْ كنا نصل كأفضل مجموعة أم لا، لكننا نأتي ونتحلى بالهدوء، ولدينا شغف كبير للمشاركة في كأس العالم، ونريد أن نستمتع مع المنتخب. هذه المجموعة من اللاعبين التي نمتلكها تذكرني بجيل 2014.. اللحمة والقتال في أرضية الميدان، خصائص تشجعنا وتسعدنا قبل انطلاق كأس العالم".



وواصل ميسي: "لا أدري إن كانت هذه أسعد لحظة في مسيرتي الرياضة، لكنني أشعر بالهدوء والنضج، وسأحاول أن أستمتع وأعيش هذه اللحظات التي تمر بي في كأس العالم، كما فعلت سابقًا في بطولة كوبا أميركا.. الآن أرى أنني أستمتع أكثر، أتمنى أن أستمتع فوق الميدان.. أحيانًا تمر لحظات دون أن يشعر بها المتابعون".





وفي نصيحة للاعبين الشباب في المنتخب الأرجنتيني، قال ميسي: "دائما يحزنني إعادة المحاولة.. محاولة الفوز بلقب كأس العالم، ودائما تستمر محاولاتي بهذه الرغبة الكبيرة، لن نحصل على هذا اللقب إذا لم أحاول، وكما قلت، من الصعب الحصول على هذا اللقب.. أقول للاعبين الشباب استمتعوا بكأس العالم، هذه النسخة ستكون خاصة، ولا أحد يعلم إن كانت ستتكرر، (أطالبهم أيضًا) أن يعزلوا نفسهم لحظة المباراة، وأن يركزوا على الميدان فقط".



ونظرًا لتكراره المستمر لعبارة "الاستمتاع" خلال المؤتمر الصحفي، طُرح عليه سؤال عن السر وراء ذلك، حيث رد قائلًا: "نعم، هو العمر والنضج الآن.. أرى الأمور بشكل مختلف، والآن أعطي الأهمية للتفاصيل الصغيرة.. في السابق، لم أكن أعي هذه الأمور".

المصدر: win win