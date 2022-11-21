أربع مباريات مثيرة في المونديال.. اليكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

سيشهد اليوم الثالث من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، أربع مباريات مثيرة للغاية، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة للمونديال.





وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الثلاثاء، مع مباراة تحبس الأنفاس بين منتخبي السعودية والأرجنتين، على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C).

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كما ستكون الجماهير العربية على موعد مع مباراة أخرى أحد طرفيها منتخب عربي وهو التونسي الذي سيواجه نظيره الدنماركي "الحصان الأسود للبطولة"، على استاد "المدينة التعليمية" بالريان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).



أما المباراة الثالثة، فستجمع منتخبي المكسيك وبولندا على استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).