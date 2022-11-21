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رياضة

أربع مباريات مثيرة في المونديال.. اليكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

Lebanon 24
21-11-2022 | 23:44
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سيشهد اليوم الثالث من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، أربع مباريات مثيرة للغاية، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة للمونديال.


وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الثلاثاء، مع مباراة تحبس الأنفاس بين منتخبي السعودية والأرجنتين، على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C).
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كما ستكون الجماهير العربية على موعد مع مباراة أخرى أحد طرفيها منتخب عربي وهو التونسي الذي سيواجه نظيره الدنماركي "الحصان الأسود للبطولة"، على استاد "المدينة التعليمية" بالريان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).

أما المباراة الثالثة، فستجمع منتخبي المكسيك وبولندا على استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).

وستختتم مباريات اليوم الثلاثاء بمواجهة منتخبي فرنسا حامل اللقب، وأستراليا، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

جدول مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الثلاثاء:

المجموعة الثالثة (C):

الأرجنتين x السعودية – الساعة (12:00) بتوقيت بيروت.

المجموعة الرابعة (D):

الدنمارك x تونس – الساعة (15:00) بتوقيت بيروت.

المجموعة الثالثة (C)

المكسيك x بولندا – الساعة (18:00) بتوقيت بيروت.

المجموعة الرابعة (D):

فرنسا x أستراليا – الساعة (21:00) بتوقيت بيروت.

رياضة

كأس العالم2022

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