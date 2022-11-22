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رياضة

لفتة إنسانية رائعة.. نجم إنكلترا يفي بوعده لطفل ويحتفل بطريقته (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2022 | 02:00
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احتفل النجم الدولي الإنكليزي جاك غريليش، بهدفه في شباك إيران بطريقة خاصة في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في مونديال 2022.
والتقى جاك غريليش نجم مانشستر لسيتي، بطفل مصاب بشلل دماغي في بداية الشهر الحالي، وطلب الطفل منه الاحتفال بطريقة معينة، ليرد النجم الإنكليزي عليه قائلا: "سجلت هدفا واحدا هذا الموسم، لكن أوعدك بأنني سأحتفل بهذه الطريقة بالهدف القادم الذي أسجله".
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وشاءت الأقدار أن يشارك النجم جاك غريليش (27 عاما) في الدقيقة 71، ويسجل هدف منتخب بلاده السادس في شباك إيران، بحلول الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، واحتفل بالفعل على طريقة الطفل كما وعده.
 
 


وألحق منتخب "الأسود الثلاثة" هزيمة ساحقة بنظيره الإيراني (6-2) على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة الدوحة.
وحصد منتخب إنكلترا بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق نقطتين أمام كل من منتخبي الولايات المتحدة الأميركية وويلز، اللذين تعادلا (1-1) مساء الاثنين أيضا، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بمدينة الريان.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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