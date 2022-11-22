Advertisement

رياضة

أكثر 11 لاعباً حصولاً على جائزة رجل المباراة في كأس العالم

Lebanon 24
22-11-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1013045-638047019031162168.jpg
Doc-P-1013045-638047019031162168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر جائزة "رجل المباراة" من الجوائز المهمة، التي تحفز اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم في المباريات التي يخوضونها خلال بطولات كأس العالم.

على مدى 72 عامًا من عمر كأس العالم، لم يتم اعتماد جائزة "رجل المباراة"، وفي مونديال 2002، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الجائزة، وتم تشكيل لجنة فنية لاختيار اللاعب الفائز بها، واستمرت حتى يومنا هذا.
Advertisement

وفي مونديال 2010، قرر الفيفا السماح للجماهير بالتصويت على جائزة أفضل لاعب في المباراة قبل أن تعود إلى سابق عهدها باختيار لجنة فنية في عام 2014.


ويعتبر منتخبا البرازيل وألمانيا أكثر منتخبين فاز لاعبوهما بجائزة "رجل المباراة"، وكان عدد اللاعبين الذين فازوا بالجائزة من قبل البرازيل 14 لاعبًا مقابل 12 لاعبًا لألمانيا.

أكثر 11 لاعبًا فوزًا بجائزة رجل المباراة في تاريخ بطولات كأس العالم منذ عام 2002:
 
 
4 جوائز لهازارد وكلوزه ورودريغيز وهوندا ومولر وشنايدر وسونغ
 
حصل البلجيكي هازارد على جائزة رجل المباراة 4 مرات، بالتساوي مع رقم الألماني ميروسلاف كلوزه والكولومبي جيمس رودريغيز والياباني كيسوكي هوندا والألماني توماس مولر والهولندي ويسلي شنايدر والكوري الجنوبي بارك جي سونغ.
 

 5 جوائز لـ الأوروغوياني لويس سواريز
 
وحصل لويس سواريز، مع منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم، على 5 جوائز من"رجل المباراة" وجاء ذلك في مونديال 2010 و2014 و2018.
 

ويشارك سواريز في كأس العالم 2022 للمرة الرابعة في تاريخه، وخاض 13 مباراة في كأس العالم، وسجل 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

6 جوائز للبرتغالي كريستيانو رونالدو
 
حصل كريستيانو رونالدو، مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، على 6 جوائز من"رجل المباراة" وجاءت في مونديال 2010 و2014 و2018.

يشارك رونالدو في كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، وخاض 17 مباراة في المونديال، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفين.


6 جوائز للأرجنتيني ليونيل ميسي
 
حصل ليونيل ميسي، مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم، على جائزة "رجل المباراة" 6 مرات وجاءت في مونديال 2010 و2014 و2018.

ويشارك ميسي في كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، وخاض 19 مباراة في المونديال، وسجل 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.
 

6 جوائز للهولندي آريين روبن
 
حصل آريين روبن، مع منتخب هولندا في بطولة كأس العالم، على 6 جوائز "رجل المباراة" وجاءت في مونديال 2006 و2010 و2014.

وخاض روبن مع منتخب الطواحين، 15 مباراة في بطولة كأس العالم، وسجل هدفين، وصنع هدفين وبلغ المباراة النهائية عام 2010.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2022-11-22
09:56 | 2022-11-22
09:50 | 2022-11-22
08:38 | 2022-11-22
08:10 | 2022-11-22
08:00 | 2022-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website