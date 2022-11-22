أكثر 11 لاعباً حصولاً على جائزة رجل المباراة في كأس العالم

تعتبر جائزة "رجل المباراة" من الجوائز المهمة، التي تحفز اللاعبين على تقديم أفضل مستوى لديهم في المباريات التي يخوضونها خلال بطولات كأس العالم.



على مدى 72 عامًا من عمر كأس العالم، لم يتم اعتماد جائزة "رجل المباراة"، وفي مونديال 2002، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الجائزة، وتم تشكيل لجنة فنية لاختيار اللاعب الفائز بها، واستمرت حتى يومنا هذا.

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وفي مونديال 2010، قرر الفيفا السماح للجماهير بالتصويت على جائزة أفضل لاعب في المباراة قبل أن تعود إلى سابق عهدها باختيار لجنة فنية في عام 2014.





ويعتبر منتخبا البرازيل وألمانيا أكثر منتخبين فاز لاعبوهما بجائزة "رجل المباراة"، وكان عدد اللاعبين الذين فازوا بالجائزة من قبل البرازيل 14 لاعبًا مقابل 12 لاعبًا لألمانيا.



أكثر 11 لاعبًا فوزًا بجائزة رجل المباراة في تاريخ بطولات كأس العالم منذ عام 2002:



4 جوائز لهازارد وكلوزه ورودريغيز وهوندا ومولر وشنايدر وسونغ

حصل البلجيكي هازارد على جائزة رجل المباراة 4 مرات، بالتساوي مع رقم الألماني ميروسلاف كلوزه والكولومبي جيمس رودريغيز والياباني كيسوكي هوندا والألماني توماس مولر والهولندي ويسلي شنايدر والكوري الجنوبي بارك جي سونغ.



5 جوائز لـ الأوروغوياني لويس سواريز

وحصل لويس سواريز، مع منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم، على 5 جوائز من"رجل المباراة" وجاء ذلك في مونديال 2010 و2014 و2018.



ويشارك سواريز في كأس العالم 2022 للمرة الرابعة في تاريخه، وخاض 13 مباراة في كأس العالم، وسجل 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.



6 جوائز للبرتغالي كريستيانو رونالدو

حصل كريستيانو رونالدو، مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، على 6 جوائز من"رجل المباراة" وجاءت في مونديال 2010 و2014 و2018.



يشارك رونالدو في كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، وخاض 17 مباراة في المونديال، وسجل 7 أهداف، وصنع هدفين.





6 جوائز للأرجنتيني ليونيل ميسي

حصل ليونيل ميسي، مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم، على جائزة "رجل المباراة" 6 مرات وجاءت في مونديال 2010 و2014 و2018.



ويشارك ميسي في كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخه، وخاض 19 مباراة في المونديال، وسجل 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.



6 جوائز للهولندي آريين روبن

حصل آريين روبن، مع منتخب هولندا في بطولة كأس العالم، على 6 جوائز "رجل المباراة" وجاءت في مونديال 2006 و2010 و2014.



وخاض روبن مع منتخب الطواحين، 15 مباراة في بطولة كأس العالم، وسجل هدفين، وصنع هدفين وبلغ المباراة النهائية عام 2010.

المصدر: win win