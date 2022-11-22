مباراة السعودية والأرجنتين.. التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

يحتضن استاد "لوسيل" اليوم الثلاثاء المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية والأرجنتين، لخوض مواجهتهم الافتتاحية في مشوارهما في بطولة كأس العالم 2022.

ويتنافس المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، والتي تضم أيضاً، بولندا والمكسيك.

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بطاقة المباراة الأرجنتين ضد السعودية



المجموعة: الثالثة

الجولة: الأولى

المكان: استاد "لوسيل"

التاريخ: الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

صافرة البداية: 12 ظهرًا، بتوقيت بيروت

الحكم: السلوفيني سلافكو فينشيتش وسيعاونه مواطناه: توماش كلانتشنيك، وأندراج كوفاتشيتش.

الحكم الاحتياطي: السنغالي ماغويت ندياي.

3- تاريخ مواجهات منتخبي السعودية والأرجنتين

أقيمت أول مباراة بين المنتخبين، في تموز 1988، في كأس أستراليا الودية الدولية، وتعادلا 2-2.

وكانت المباراة الثانية في البطولة الودية نفسها، لتحديد المركز الثالث، حيث فازت الأرجنتين 2-0.

وفي المباراة الرسمية الوحيدة بينهما، في 20 تشرين الأول 1992، بنهائي بطولة كأس الملك فهد، التي تغير اسمها لاحقا إلى كأس القارات، فاز راقصو التانجو 3-1.

وكانت آخر مباراة جمعت السعودية والأرجنتين وديا في 14 تشرين الثاني 2012، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت 0-0، علما بأنها المواجهة الوحيدة التي شارك فيها النجم ميسي ضد الأخضر.

4- مقارنة بين منتخب السعودية والأرجنتين:

**السعودية

فاز المنتخب السعودي في 3 من أصل 16 مباراة بكأس العالم (تعادل مرتين وخسر 11 مرة)، وآخر فوز تحقق في آخر مباراة بدور المجموعات في مونديال روسيا 2018، على حساب نظيره المصري 1-2.

وأخفقت السعودية في التسجيل في 9 من 16 مباراة بكأس العالم، 56% وهي أعلى نسبة لمنتخب آسيوي خاض 5 مباريات أو أكثر في البطولة.

**الأرجنتين:

بلغت الأرجنتين نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة عشرة في تاريخها (1930، 1934، 1958، 1962، 1966، 1974، 1978، 1982، 1986، 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022).

وتوج منتخب الأرجنتين مرتين بكأس العالم عامي (1978 و1986)، ونجح في تخطي دور المجموعات 12 مرة في آخر 13 مشاركة، والاستثناء الوحيد كان في عام 2002.

وخسرت الأرجنتين 3 من آخر أصل 5 مباريات بكأس العالم مقابل فوز وتعادل، بقدر ما خسرتها في 24 مباراة مجتمعة قبل ذلك مقابل 16 انتصارا و5 تعادلات، خسرت آخر مباراتين في نسخة 2018 أمام كرواتيا (0-3) وفرنسا (3-4)، وكانت أول مرة تخسر فيها في مباراتين متتاليتين بنسخة واحدة منذ عام 1994.

نجم من الأرجنتين: ليونيل ميسي

يصنف الكثيرون ميسي بأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، حيث فاز بمعظم الألقاب الفردية والجماعية الممكنة، في حين يشارك في مونديال قطر، والذي سيكون الأخير في مسيرته الرياضية بسبب بلوغه الــ35 من العمر، حيث كانت أول مشاركة له في كأس العالم عام 2006 في مونديال ألمانيا، ثم شارك في مونديال جنوب أفريقيا، وبعدها مونديال البرازيل عام 2014، الذي قاد فيه الأرجنتين إلى المباراة النهائية التي خسرها التانغو بهدف نظيف ضد ألمانيا، وأخيراً

مونديال روسيا 2018، فيما تعتبر مشاركته في مونديال قطر الخامسة في مسيرته بنهائيات كأس العالم.

نجم من السعودية: سلمان الفرج

بدأت مسيرة الفرج مع زعيم الأندية السعودية من نادي الهلال، مُسطِّرًا معه عديد الإنجازات على الصعيدين المحلي والقاري. وقد أسهمت مستويات الفرج اللافتة في انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده، بدءاً من عام 2012، ليشارك مع الأخضر في 70 مباراة دولية محرزاً ثمانية أهداف، فيما يملك هدفاً مونديالياً وحيداً، أحرزه في مرمى منتخب مصر من ركلة جزاء في نهائيات روسيا 2018.

التشكيلة المتوقعة:

منتخب السعودية: محمد العويس، سلطان الغنام، علي البليهي، عبد الإله العامري، ياسر الشهراني، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، محمد كنو، صالح الشهري، فراس البريكان، وسالم الدوسري.

منتخب الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز، أكونيا، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس أوتامندي، فويث، رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، آنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، وليونيل ميسي.