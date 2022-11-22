ما قصة الوقت بدل الضائع الطويل بالمونديال؟

كشف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن سر زيادة عدد الدقائق المحتسبة في كأس العالم، كوقت بدل ضائع.



وتداول الكثير من الجمهور على مواقع التواصل، أنه تم احتساب 65 دقيقة كوقف بدل ضائع، في أول 4 مباريات فقط بمونديال قطر.

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كما أن مباراة إنجلترا ضد إيران، شهدت احتساب ما يقرب من 30 دقيقة (إجمالي الوقت بدل الضائع في الشوطين الأول والثاني).



وقال كولينا في تصريحات، نشرتها شبكة ESPN: "أخبرنا الجميع بعدم الدهشة إذا شاهدوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية برقم كبير، 6 أو 7 أو 8 دقائق كوقت بدل ضائع".



وأضاف "إذا كنت تريد الحصول على وقت أكثر للعب، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لرؤية هذا النوع من الوقت بدل الضائع في المباريات".



ولفت الى أن "الاحتفالات يمكن أن تستغرق من دقيقة إلى دقيقتين. وجود 3 أهداف يعني إضاعة نحو 6 دقائق في المتوسط".



وتابع: "بوجود إصابات مثلما حدث في مباراة إنجلترا ضد إيران، يمكن أن يرتفع الوقت إلى أكثر من 10 دقائق، لكن الهدف الحقيقي هو القضاء على إضاعة الوقت".