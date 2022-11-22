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رياضة

بعد الإصابة الدموية.. هل سيكمل حارس ايران المونديال؟

Lebanon 24
22-11-2022 | 05:23
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كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن الحالة الصحية لحارس المرمى، علي رضا بيرانوند، الذي تعرض لإصابة دموية خلال خسارة منتخب بلادة الإيراني أمام انكلترا (6-2) مساء الإثنين في افتتاح مباريات البلدين في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر.
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وتعرض الحارس علي رضا في بداية اللقاء، لإصابة في الأنف عقب اصطدامه بأحد زملائه، وبعد وقت طويل من العلاج داخل الملعب، جرى استبداله وحلَّ مكانه الحارس الآخر سيد حسين حسيني في الدقيقة 20.

وكشفت الوكالة الإيرانية أن علي رضا خرج من المستشفى في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد تلقي العلاج اللازم.


وأكدت أن علي رضا تلقى العلاج إثر إصابته بكسر في الأنف وخرج من المستشفى بعد التأكد من أن حالته الصحية لا تستدعي بقاءه بداخله، موضحة أن فُرصَهُ للمشاركة ضمن تشكيلة المنتخب الإيراني في مباراتيه القادمتين باتت ضئيلة للغاية.

وسيواجه المنتخب الإيراني في الجولتين التاليتين منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأميركية على الترتيب، ومن المرجح أن يكون مشوار الحارس الإيراني في البطولة قد انتهى، لا سيما بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها منتخب بلاده 2-6 أمام إنجلترا، والتي قلَّصت حظوظ إيران في تجاوز دور المجموعات.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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