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رياضة

لاعب البرازيل: جهزنا 10 رقصات إحتفالية

Lebanon 24
22-11-2022 | 11:00
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كشف المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا في مؤتمر صحافي أن أبطال العالم 5 مرات حضّروا رقصات احتفالية لكل هدف يسجلونه في مغامرتهم في مونديال قطر لكرة القدم.

وقال مهاجم برشلونة الإسباني: "في الحقيقة، لدينا حتى الآن رقصات احتفالية لعشرة أهداف. لدينا ربما 10 رقصات محضّرة لكل مباراة. واحدة للهدف الأول، أخرى للثاني وواحدة للثالث... إذ سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن نكون خلاقين".
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