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رياضة

صاعقة في مونديال قطر.. السعودية تفاجئ العالم وتهزم الأرجنتين (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:35
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فاز منتخب السعودية على نظيره الأرجنتين (2-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لوسيل" بالجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022. 
 
 
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وانتهى الشوط الأول من المباراةK بتقدّم الأرجنتين بهدف مقابل لاشيء، حيث بدأ التانغو المباراة بشكل ضاغط، وسددّ ميسي على مرمى الصقور مُبكرًا بالدقيقة الخامسة ولكن العويس تصدّى للكرة. 
 
 
وبالدقيقة السابعة عاد الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء للأرجنتين، بعد سقوط أحد لاعبي التانغو داخل منطقة الجزاء. 
ونجح ميسي في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الـ 10 حيث سدد الكرة بنجاح على يمين الحارس محمد العويس، لتُسجل الأرجنتين هدفًا في كأس العالم للمرة الأولى مُنذ هدف غابرييل باتيستوتا في شباك إنجلترا في كأس العالم 1998. 
 
 
وسجّل ميسي الهدف الثاني للأرجنتين بالدقيقة 22، ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل على قائد التانغو، ثم في الدقيقة (28) تمكن التانغو من هز شباك العويس من جديد، حيث أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR" لوجود حالة تسلل. 
 
 
وقام حكم الراية بإلغاء هدف آخر للأرجنتين في الدقيقة (34) بعد تمريرة سحرية من ليونيل ميسي للاوتارو الذي سجّل الكرة في الشباك بطريقة رائعة، ولكن الهدف تم إلغاءه لوجود حالة تسلل. 
 
 
وفي الشوط الأول، وقع لاعبو الأرجنتين  نحو 7 مرات في مصيدة التسلل، أكثر مما حدث في كأس العالم 2018 ككل (6 مرات). 
 
 
ومع بداية الشوط الثاني، نجحت السعودية في إعادة المباراة لنقطة الصفر مُبكرًا عبر المُتألق صالح الشهري الذي سجّل هدف التعادل في الدقيقة 48.
 
وبعد 5 دقائق فقط، نجحت السعودية في التقدم بالهدف الثاني، عبر سالم الدوسري في الدقيقة 53.
 
 
وبذلك الانتصار، يتصدر المنتخب السعودي، صدارة المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا بولندا والمكسيك، بـ3 نقاط، بينما تتذيل الأرجنتين المجموعة دون نقاط. 

رياضة

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