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رياضة

بهدفه أمام "الأخضر".. ميسي يعادل رقم رونالدو وبيليه في تاريخ كأس العالم

Lebanon 24
22-11-2022 | 06:41
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نجح ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في مرمي منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.
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وتعد مباراة اليوم هي المباراة رقم 20 لميسي مع الأرجنتين في كأس العالم، وبهدفه أصبح ميسي خامس لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبيليه وميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر.

وبات ميسي اللاعب الرابع الذي يشارك في 5 نسخ من كأس العالم بعد رافائيل ماركيز وأنتونيو كاربخال من المكسيك ولوثار ماتيوس من ألمانيا.

رياضة

كأس العالم2022

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